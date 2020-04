Ronaldo, que anos depois passaria a ser chamado de "Fenômeno", despontou para o mundo do futebol nos anos 1990 com a camisa do Cruzeiro. E, justamente em um 28 de abril daquela década, o então garoto franzino de 'dentões avantajados' fazia o seu último jogo de Copa Libertadores com a camisa estrelada. Isso no ano de 1994.

Ronaldinho, como era conhecido, enfrentou o Unión Española, do Chile, no Mineirão, em um dia não muito feliz para os cruzeirenses. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 no estádio Santa Laura, em Santiago (em 21 de abril de 94), a equipe estrelada apenas empatou por 0 a 0 na volta, em Belo Horizonte, e se despediu da competição.

Nesta partida o "menino Ronaldo" foi bastante marcado pelos volantes Figueroa e Rojas, que ficavam como sua "sombra" no jogo, seguindo todos os seus passos e revezando pra cometer faltas. O time chileno fazia forte marcação de uma maneira geral e o camisa 9 precisou se movimentar muito para criar oportunidades de finalização.

No segundo tempo conseguiu algumas boas chances, mas nenhuma ajudou o Cruzeiro a conseguir o gol. Uma cabeçada alta que quase surpreendeu o goleiro Gerardo Rabajda, que mandou a bola para escanteio; uma jogada em que "limpou a marcação", mas chutou muito alto, por cima da meta chilena; E uma outra cabeçada que não gerou tanto perigo.

No duelo com o Unión Española o craque Ronaldinho foi muito acionado por seus companheiros. Porém, em muitas oportunidades foi flagrado "na banheira", expressão comumente usada no futebol par designar que o jogador estava impedido.

O árbitro do jogo, o uruguaio Ernesto Filippi, que apitou também a final daquela Libertadores entre São Paulo e Vélez Sarsfield, competição vencida pelos argentinos, expulsou quatro jogadores no jogo.

Do Cruzeiro dois receberam cartão vermelho: Roberto Gaúcho e Paulo Roberto. No time chileno foram expulsos Rojas e Morales.

Com a camisa do Cruzeiro, Ronaldinho fez 58 jogos e marcou 56 gols. A média de gols do jogador pela Raposa é de 0,96 gol por jogo.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 0 UNIÓN ESPAÑOLA

Motivo: Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 1994

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Ernesto Filipi (URU)

Assistentes: Saul Feldman e Hector Bonora

Gols: não houve

Cartão amarelo: Paulo Roberto, Nonato e Roberto Gaúcho (CRU); Lucca, Donoso, Sierra, Ruiz e Bernal (UES)

Cartão vermelho: Paulo Roberto e Roberto Gaúcho (CRU); Rojas e Morales (UES)

Público pagante: 23.919

Público Presente: Não disponível

Renda: Cr$ 97.503.000,00 (preço médio: Cr$ 4.076,38)

CRUZEIRO - Dida; Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato; Ademir, Rogério Lage (Cleison), Luis Fernando Flores (Macalé) e Catê; Roberto Gaúcho e Ronaldo. Técnico: Ênio Andrade.

UNIÓN ESPAÑOLA - Gerardo Rabajda; Pablo Galdames, Mario Lucca, Mauro Donoso e Ricardo Perdomo; Claudio Figueroa, Ricardo Rojas, Mario Salas e Juan Carreño (Carlos Morales); Sierra e Rodrigo Ruiz (Alejandro Bernal). Técnico: Nelson Acosta