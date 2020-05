A eleição presidencial do Cruzeiro no próximo dia 21 de maio ganhará mais um concorrente. Além do advogado Sérgio Santos Rodrigues, que se inscreveu com a chapa "Centenário", o empresário Ronaldo Granata, ex segundo vice-presidente na gestão Wagner Pires de Sá, também entrará na corrida e deve inscrever sua chapa, a "Cruzeiro Primeiro", ainda na tarde desta quinta-feira (30).

Os nomes que vão compor a cabeça da chapa também foram definidos por Granata, que terá como candidatos aos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes, Maurício Silva, profissional do ramo financeiro, e Ailton Ricaldoni, dono de uma grande empresa do ramo de proteção para equipamentos eletrônicos.

O vencedor ocupará o cargo por seis meses em um "mandato tampão", já que o estatuto do clube pede que seja cumprido o triênio 2018/2020, que deveria ter sido gerido por Wagner Pires de Sá, antigo presidente e que renunciou ao cargo no fim do ano passado.

Componentes

1º vice

Conselheiro nato, Maurício Silva concorreria, em 2017, como vice-presidente na eleição do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Ele faria parte da chapa então encabeçada pelo conselheiro Fernando Torquetti, mas um "acordão político" feito à época ocasionou desistência dos postulantes para que Zezé Perrella alcançasse à presidência.

Silva também foi um dos 131 conselheiros que assinaram documento pedindo, em setembro de 2019, o retorno do então vice-presidente de futebol Itair Machado ao clube. Machado havia sido afastado do cargo pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em julho do ano passado. Um grupo de conselheiros contrários à permanência do então dirigente no cargo entrou na Justiça na tentativa de afastá-lo sob alegação de descumprimento do estatuto do clube.

2º vice

Já Ailton Ricaldoni Lobo é engenheiro Elétrico e fundador de uma das maiores indústrias do ramo dos chamados Dispositivos de Proteção contra Raios e Surtos Elétricos (DPS). A empresa é a líder de mercado no Brasil e atualmente é presidida pelo filho de Ailton. No ano passado os registros apontavam que o negócio da família Ricaldoni empregava quase 400 funcionários.

Ricaldoni é presidente do Conselho Consultivo do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O CIT trabalha na área de educação tecnológica, serviços tecnológicos, consultoria industrial e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Dentre outras atividades exercidas, Ricaldoni também fez parte da diretoria regional mineira da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) entre 2007 e 2016.

Escanteado

Apesar de membro da chapa União, vencedora nas eleições do fim de 2017, Granata foi escanteado pela antiga cúpula do clube. Em entrevistas, diversas vezes, o próprio conselheiro disse que tinha divergências políticas com pessoas escolhidas por Wagner Pires de Sá para participar daquela gestão. E que ele não renunciou logo no começo da governança de Pires de Sá, segundo ele próprio, "em respeito aos conselheiros que haviam votado na chapa em confiança ao Granata".

Concorrência

Ronaldo Granata será concorrente mais uma vez do advogado Sérgio Santos Rodrigues, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2017. Granata venceu aquele pleito integrando a chapa União, encabeçada por Wagner Pires de Sá, e que ainda tinha Hermínio Lemos como integrante. O trio renunciou ao cargo no fim de 2019 após muita pressão da torcida e de conselheiros contrários à gestão do ex-presidente, que aumentou exponencialmente a dívida do Cruzeiro (para cerca de R$ 800 milhões).

Sérgio Santos Rodrigues inscreveu a chapa "Centenário" no dia 23 de abril. O postulante à presidência já havia divulgado os nomes de seus vices, Lidson Faria Potsch Magalhães e Biagio Teodoro Francesco Peluso, 1º e 2º vices, respectivamente.