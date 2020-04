O Cruzeiro deve ter três candidatos à presidência do clube. Além do advogado Sérgio Santos Rodrigues, que já anunciou que participará da disputa há mais tempo, e do empresário Giovanni Baroni, que nesta sexta-feira (10) praticamente garantiu que participará do pleito, o também empresário Ronaldo Granata, que era o segundo vice-presidente de Wagner Pires de Sá, mas rompeu com ele e seu grupo antes mesmo da posse, brigará pela presidência cruzeirense.

Ronaldo Granata renunciou à vice-presidência do Cruzeiro no final do ano passado, apesar de não ter participado da gestão de Wagner Pires de Sá

Na tarde deste sábado, foi disparado aos conselheiros um texto em que são colocadas as razões de Ganata para concorrer ao cargo. E ele destaca dois pontos: “muitos conselheiros, amigos, familiares e empresários pediram e me legitimaram como candidato... me elegi e fui impedido de opinar”.

Na próxima segunda-feira (13), Ronaldo Granata não vai à reunião do Núcleo Dirigente Transitório com os candidatos, pois ele não está em Belo Horizonte, mas terá um representante no encontro, provavelmente quem participará da sua área econômica.

Ronaldo Granata destaca que não conta com o apoio de ex-presidentes do clube, nem participará de acordos e negociações por cargos.