Com um teste positivo para Covid-19, Ronaldo teve de adiar o primeiro encontro com a torcida do Cruzeiro desde que assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo clube. Uma live estava marcada para este domingo (2), aniversário de 101 anos da Raposa, mas precisou ser adiada. O Fenômeno lamentou o imprevisto em mensagem aos torcedores.

"Nosso encontro não foi cancelado, foi adiado em razão das circunstâncias. E eu faço questão de comemorar com vocês o aniversário do nosso clube!", disse. "Em breve, anunciaremos aqui a nova programação. É só o começo da nossa luta juntos! Conto com vocês, contem comigo", complementou.

A missa de celebração do aniversário do Cruzeiro será realizada na tarde deste domingo, mas sem a presença de Ronaldo.

