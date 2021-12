Em processo conduzido pela XP Investimentos, Ronaldo assinou intenção de compra da SAF do Cruzeiro

Depois de assinar a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada no Cruzeiro, Ronaldo já planeja os próximos passos para iniciar a gestão do clube celeste. O ex-jogador da Raposa manifestou a intenção de construir um legado de conquistas e ressaltou o comprometimento com a situação financeira.

“A mensagem que quero passar ao torcedor cruzeirense é de que não sou um xeque árabe. Não vou queimar dinheiro. Vamos fazer um trabalho minucioso no Cruzeiro. Vamos agora receber todas as informações, o diagnóstico do clube, para planejar e definir como vamos começar a crescer. A gente está muito animado para começar a trabalhar”, disse.

“Na verdade, o Cruzeiro chegou numa situação, numa dívida alta muito ruim. Vamos ter muito trabalho pela frente. Entendo todo entusiasmo com a notícia, mas a verdade é que temos muito trabalho pela frente”, acrescentou.

Antes de ser concluído o acordo para que Ronaldo se torne acionista majoritário do Cruzeiro SAF, haverá um processo de diligência, em que será analisado todo o contexto financeiro do clube atualmente.

Uma dívida de cerca de R$ 20 milhões impede o Cruzeiro de registrar novos jogadores. O valor que causou a punição aplicada pela Fifa é referente às contratações de Riascos e Arrascaeta, em 2015. Há a expectativa de que esse valor seja priorizado por Ronaldo assim que assumir o controle da Raposa.

Pela lei da SAF, sancionada em agosto, 20% de toda a receita do clube deverá ser direcionada para o pagamento de dívidas do antigo CNPJ.

“Modelo europeu de gestão”

Dono do clube espanhol Valladolid, Ronaldo espera utilizar o aprendizado na gestão no futebol europeu no Cruzeiro, com a promessa de formação de uma “equipe de gestão eficiente”.

“Logicamente, essa sinergia com Valladolid é maravilhosa. Tem know how conhecido, do Campeonato Espanhol, que já tem as regras bem estabelecidas, com fair play financeiro. Temos tudo bem montado na cabeça. Vamos montar um modelo de gestão europeu. Gastar o que receber. Nunca gastar mais do que recebe. Senão, a conta não bate, e só vamos aumentar as contas do clube. É uma gestão eficiente, enxuta, mas o torcedor pode ter certeza que estamos chegando com muito entusiasmo e colocar o Cruzeiro onde está”, afirmou.

Como acionista majoritário, o ex-jogador quer estar próximo da comissão técnica e dos atletas. “Eu, na verdade, confio muito nas pessoas que escolho e que quero no projeto. Tem liberdade. Eu faço é dar direção, o que quero no projeto. A maneira que ele vai fazer isso é coisa dele. Mas sempre estou muito próximo do clube. Isso daí vai acontecer no Cruzeiro. Sempre estarei próximo dos jogadores, da comissão técnica e da torcida”.

Ronaldo promete conciliar as gestões do Cruzeiro e do Valladolid. “Logicamente, vou estar muito presente. Vou viver no avião. Vou estar sempre viajando, dar atenção ao Cruzeiro, ao Valladolid, na Espanha, dar atenção à família. Vamos planejar isso direitinho. Todos esses projetos são desafios enormes. O que me motiva é o legado que quero deixar. Quantidade de dinheiro, isso não me motiva. O que motiva é o que pode chegar com o Cruzeiro, com conquistas, títulos, competições”.

