O time de Abel Braga só entra em campo nesta quinta-feira, fechando a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do CSA, às 21h30, no Mineirão. Mas o sofrimento cruzeirense já começa nesta quarta-feira, pois dois dos três adversários diretos da Raposa na luta contra o rebaixamento estarão em ação.

Com base nos números do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pode-se dizer que Chapecoense e CSA seguirão o já rebaixado Avaí e também disputarão a Série B em 2020, já que ambos têm mais de 99% de chances de queda.

Dentro da mesma linha de raciocínio, é possível dizer que Atlético (0,55%), Fortaleza (0,030), Vasco (0,003) e Bahia (0,002) estão praticamente salvos.

ADVERSÁRIOS

Assim, os adversários reais do Cruzeiro nesta triste batalha contra a última vaga na zona de rebaixamento são mesmo Ceará, Fluminense e Botafogo. E dois deles estarão em ação nesta quarta-feira.

O primeiro a entrar em campo será o Botafogo, que encara a vice-lanterna Chapecoense, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó. Em caso de derrota, o time catarinense estará matematicamente rebaixado à Série B do Brasileirão.

Se vencer, o Botafogo, que já fez 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, no Engenhão, praticamente se salva, pois chega aos 42 pontos. Hoje, as chances de queda com essa marca, segundo a UFMG, é de apenas 23,773%.

O outro concorrente cruzeirense a jogar nesta quarta-feira, o Ceará, também será visitante. Encara o campeão Flamengo, às 21h30, no Maracanã, no jogo da festa rubro-negra.

Isso porque o time de Jorge Jesus receberá a taça pela conquista de forma antecipada da Série A. E num dia especial, pois será a sua primeiro partida após a conquista da Copa Libertadores, com os 2 a 1, de virada, sobre o River Plate, da Argentina, no último sábado, em Lima, no Peru.



AJUDA, MANO!

O Fluminense, que na última segunda-feira fez 1 a 0 sobre o CSA, em Maceió, só entra em campo nesta quinta-feira, mas às 19h30, duas hor[/TEXTO]as antes do Cruzeiro. O tricolor carioca recebe o Palmeiras, que ocupa a terceira colocação e briga pelo vice-campeonato brasileiro com o Santos.

Um dos culpados pelo momento vivido pelo Cruzeiro, o técnico Mano Menezes, hoje no Palmeiras, terá a chance de “ajudar” seu ex-clube.

Isso porque uma vitória palmeirense permitiria à Raposa superar o Fluminense se vencer o CSA. E aí está o problema. Os rivais celestes já tropeçaram demais, mas isso foi pouco aproveitado pelo time de Abe Braga, que empatou seis dos sete jogos que disputou no Mineirão sob seu comando.