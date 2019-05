Entrevistado na manhã desta sexta-feira (24) na Espn Brasil, o diretor de futebol do Atlético Rui Costa abordou temas importantes sobre o atual cenário do clube alvinegro, no qual trabalha desde o mês passado. Contratações, renovações, busca no mercado Sul-americano e o trabalho do técnico interino Rodrigo Santana foram alguns dos assuntos respondidos pelo braço-direto de Sérgio Sette Câmara.

Confira abaixo algumas respostas de Rui Costa:

Contratações

Estamos investindo em profissionais que estão mapeando jogadores. Torcedor tem muita ansiedade que as contratações aconteçam.... Não acho correto da minha parte contratar jogadores sem conhecer nosso grupo. A gente tá qualificando a formação de atletas. O Atletico tem que formar atletas jovens. Eu confio muito neste grupo.



Renovações de Elias e Nathan

O Elias não conversamos ainda. É um atleta que tem uma importância muito grande pra nós. o Elias não poderia jogar contra o Grêmio. Teve uma gripe forte, uma virose no Chile, e fez questão de estar conosco em Porto Alegre. Um atleta no nível dele poderia ir pra casa. A permanência dele aqui tem pre requisitos pra ele, para o clube

O nathan é uma questão mais complexa. Tem um vinculo com o Chelsea. Nós ja fizemos algumas situações de análise de permanência dele. Eu estaria mentindo pra vocês que está garantida. Nós temos que pensar na formação de elenco para futuro, em posições com poucas peças.

O Elias vai ter um projeto fundamental... O Nathan já se fez uma abordagem, mas nada definido.



Jorge Jesus

Eu diria que nós estamos buscando e há muito coerência nisso um perfil de treinador. Não necessariamente um treinador estrangeiro. Por isso, nós ficamos por um tempo com o Rodrigo porque a gente conhecia o método dele.

Houve uma conversa com o Tiago, sondagem com Ceni. Eu cheguei a conversar com o Jesus. Não é um treinador estrangeiro que me mobiliza.

Falei com osório ttambém.Todos tem a mesma caractérística. Trariam para o nosso clube um futebol protagonista, que o atlético merece.



Contratações de jogadores e Beccacece

A grandeza do Atlético a gente percebe quando entra nos corredores da sede. Eu como diretor observava a distancia. o Atlético passa por momento dificil como instituição. É um momento de ciclos, de renovação. O torcedor tem muito claro a grandeza do seu clube.

Nunca deixamos de estar atentos a jogadores qualificados. Becacecce não tem nada, não tem negociação, não vira para o Atlético. Eu diria que a situação do Rodrigo Santana é diferente do Thiago Larghi. É importante destacar.

Quanto a jogadores, o processo do mercado de futebol é muito difícil. Quando anuncia um nome, você atiça investidores e fica muito mais complicado. Nós estamos trabalhando incansavelmente com respeito a questões orçamentárias. Nós estamos trabalhando muito para que de forma pontual alguns nomes venham.



Mercado Sul-Americano

Estou adotando no Atlético o que fiz na minha carreira toda. O processo de contratação tem que ter protocolos. Não pode ficar exclusivamente no domínio cognitivo do executivo. Tem que haver um processo de seleção, de avaliação. Por isso estou reproduzindo no Atlético o que se faz no mundo todo. Colocar um profissional do clube, contratado para isso, preparado, que entende, para viajar identificando jogadores pré-selecionados, já prospectados, avaliados por mim e por uma equipe, para que ele possa fazer uma avaliação in loco de como o jogador se comporta em campo, como se comporta fora de casa, dentro de casa. Inclusive colhendo informações locais de comportamento. Tudo o que pode nos dar tranquilidade.