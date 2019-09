Uma entrevista coletiva para esclarecer questionamentos da imprensa e também dos torcedores do Atlético. Foi com esta intenção que o diretor de futebol Rui Costa foi à sala de imprensa da Cidade do Galo nesta terça-feira (3). No final, ainda, ele revelou que o jovem Cleiton, titular desde a lesão de Victor, já é monitorado pelo futebol europeu, mas que a intenção do clube é segurá-lo ao máximo.

Questionado sobre a contratação do goleiro Wilson, de 35 anos, o homem-forte do futebol do alvinegro afirmou que já conversava com o arqueiro e o Coritiba, seu ex-clube, há alguns dias e que, nesta tarde, o reforço faz exames para, só assim, ser oficialmente anunciado.

"O Wilson está fazendo exames em BH. Conversávamos com ele há 10 dias. O Atlético tem uma escola de goleiros de altíssimo nível eu trabalho muito qualificado. Questões que fogem do controle do gestor e da comissão técnica impediram que esses goleiros pudessem jogar. O Uilson não joga futebol esse ano, o Michael também (ambos por lesão). O Cleiton está sendo convocado e tudo indica que estas ocnvocações serão uma regra", comentou Costa.

"O Victor vem num processo de transição, há quase 35 dias, para voltar 100% pronto. Recebo relatórios semanais. O Victor é um profissional que jogaria com uma fratura na perna. Ele estaria em campo se dependesse dele. Mas o queremos em perfeitas condições", acrescentou.

Sobre o goleiro Fernando, que seria o substituto imediato, Rui Costa afirmou ter tido todo cuidado para preservá-lo, já que ainda não fez sua estreia na equipe principal. Colocá-lo numa "fogueira" e correr o risco de manchar sua carreira em casa de erro, foi um dos pontos que fez o clube buscar um goleiro experiente em outro clube do país.

"Temos um goleiro jovem (Fernando) que não fez nenhuma partida profissional, por isso trouxemos o Wilson. Ele reúne as qualidades de preencher esta lacuna, manifestou sua vontade de defender o Atlético e quis o contrato de quatro meses", contou.

Confira outros pontos abordados pelo diretor de futebol Rui Costa:

Convocação de Cleiton:

"Eu já sabia que o Cleiton seria convocado, antes mesmo do ato oficial da convocação. A convocação o valoriza e o nosso trabalho. É um ativo do clube"

Pedido de desconvocação:

"Logo esta informação circulou, eu pessoalmente entrei em contato com os profissionais que são responsáveis por estas convocações e expliquei os processos dos nossos goleiros e que ainda não tínhamos nenhum contato com nenhum outro. Nos falaram que não haveria possibilidade de desconvocação. Nosso jurídico não tem a mesma posição, mas analisamos os riscos e vimos que não valeria a pena seguir com esta briga.

Vontade do jogador:

"Conversamos com os representantes e percebemos que, para o Cleiton, estar neste processo de Seleção Olímpica seria muito importante para ele".

Gravidade da lesão de Victor:

"O Victor tem uma tendinite, que diferente de uma pessoa que não é atleta, impõe uma limitação severa. Ele faz um protocolo de quase três turnos. A dor que ele sente é um limitador que dificulta o trabalho para que ele volte a ser o goleiro que fez história no Atlético".