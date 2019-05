A busca do Atlético por reforços segue intensa. Quem garante é o diretor de futebol Rui Costa. Após a vitória sobre o La Calera, do Chile, que classificou o alvinegro para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o dirigente admitiu que caras novas chegarão ao elenco e que peças do atual elenco deixarão o clube nos próximos meses.

"Falar de posições não seria leal com os atletas com quem convivo. Teremos a saída de muitos jogadores. Vamos ter um grupo cada vez mais equilibrado para que possamos suportar as competições, principalmente que classificamos na Sul-Americana e vamos buscar também na Copa do Brasil", disse Costa.

"Queremos pontuar cada vez mais no Brasileiro e ter um grupo com mais alternativas. Essa é a estratégia. Vocês vão perceber quando os atletas começarem a chegar", acrescentou.

Sobre o técnico interino Rodrigo Santana, Rui Costa deixou clara a sua satisfação com o trabalho do comandante de 36 anos. A permanência, inclusive, não foi descartada.

“O Rodrigo (Santana) a cada jogo me cria um problema (risos). O Rodrigo faz parte da nossa convicção. É impressionante como ele muda o jogo no intervalo. Ele sabe dessa interinidade permanente”, concluiu.