Tempo e condições para voltar a mostrar o desempenho do início do trabalho. Quem ainda imaginava a possibilidade de bilhete azul para Rodrigo Santana após a eliminação na Copa Sul-Americana se deparou com um discurso de apoio da diretoria ao treinador e confiança em seu trabalho para a recuperação no Campeonato Brasileiro. Sem poder falar no Mineirão devido ao regulamento da competição internacional, o diretor de futebol Rui Costa falou sobre a situação do comandante alvinegro e dos objetivos para o restante da temporada. Ele fez questão de pedir desculpas ao torcedor e garantiu que o "Eu acredito" será o mantra no clube para terminar o ano em um cenário favorável.

"Ficamos reunidos por mais de duas horas com a presença do presidente, para tratar de vários assuntos. Peço desculpas ao torcedor, que tanto nos apoiou e mostra a grandeza do clube, é a nossa frustração, a nossa tristeza. Nosso grupo fez um grande jogo e fez por merecer estar na decisão. Mostrou tudo aquilo que a torcida exige dos atletas do Galo. Nos pênaltis infelizmente a superioridade técnica não conta. Nós temos que acreditar e usar a expressão (Eu acredito) já no próximo jogo, para que nós possamos retomar esse trabalho do Rodrigo que é está a apenas cinco meses no comando. Tirando o exemplo do Flamengo, que tem outra capacidade de investimento, todos os trabalhos de sucesso no futebol brasileiro são de projetos longevos. O Rodrigo já performou, já fez a equipe desempenhar, ele não deixa lacuna para que deixemos de confiar nele. Futebol é resultado, especialmente num clube com a grandeza do Atlético, mas nós temos que dar tempo e condições. A vitória de ontem nos mostra que o caminho está sendo retomado. Nenhum jogador pode ser criticado no jogo de ontem por falta de empenho, condição física, alguns chegaram a um nível de exaustão. Nunca pensamos que o jogo de ontem seria decisivo para o Rodrigo como se falou por aí. Se isso será traduzido em 15 dias, um mês, seis meses, o tempo dirá".

Confiança

Sobre a missão na reta final do Brasileirão, Rui Costa de início preferiu cautela, mas admitiu que o foco é em garantir uma vaga na próxima Libertadores. "Primeiro vamos retomar a pontuação, não vou falar que vai lutar por título que seria hipocrisia com o torcedor. A partir do momento em que retomarmos isso, poderei falar o que queremos. Mas certamente um grande Brasileiro, e um grande Brasileiro passa por uma vaga na Libertadores. Temos que voltar a somar pontos que nos coloquem num G-6, talvez até um G-4. O que me autoriza a dizer que nós temos condições disso é o que eu vejo aqui dentro e o torcedor e a imprensa não podem ser. Nós estamos cientes de que temos que melhorar, que é inadmissível essa sequência de derrotas, mas temos de lembrar da situação financeira do clube, que estamos trocando a roda com o carro andando. E eu confio que boas coisas virão, já este ano ou no próximo".