O empate sem gols no Mineirão, no clássico disputado neste domingo (10), foi encarado de maneiras distintas pelos jogadores de Cruzeiro, mandante, e Atlético, visitante no duelo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os celestes, mesmo encarando o maior rival, não ter conseguido a vitória teve gosto amargo; para os alvinegros, que chegaram aos 40 pontos, um bom resultado.

Escolhido na TV Globo como o "Craque do Jogo", o venezuelano Otero destacou a maior posse de bola da Raposa. Contudo, frisou também o bom trabalho defensivo realizado pelos companheiros.

"Acho que controlamos bem o jogo. Eles tiveram a posse de bola, mas conseguimos ter uma boa performace, principalmente na parte defensiva e saimos com um bom resultado em um modo geral", destacou o "homem bomba" do Galo em entrevista à emissora.

Companheiro do gringo, o lateral-esquerdo Fábio Santos ratificou a felicidade com o empate no Gigante da Pampulha. Segundo ele, chegar aos 40 pontos, seguir a cinco do rival e estar mais perto ainda de se livrar totalmente do risco de queda, foram os principais motivos para comemorar.

Cruzeiro lamenta

Do lado celeste, o discurso foi diferente. Para o atacante Fred, que teve duas boas chances de abrir o marcador, os dois pontos perdidos neste fim de semana farão falta; apesar de classificar como "justo" o 0 a 0. Seguir lutando para se afastar de Botafogo, Fluminense e companhia, é obrigação para a equipe.

"Nós tivemos muito volume no primeiro tempo, mas não convertemos em gol. Mas no geral, o jogo foi equilibrado e o resultado foi justo", opinou o camisa 9 da Raposa.

Corroborando com o pensamento do atacante, o volante Henrique acredita que, por não ter sido um jogo de grandes oportunidades criadas, o resultado foi o mais esperado. O capitão, porém, lamenta mais um empate da equipe como mandante na competição mais importante do país.

Na próxima, o Cruzeiro terá pela frente o Avaí, lanterna da competição mais importante do país. O duelo, marcado para segunda-feira (18), acontecerá às 20h, no Mineirão. O Atlético, por sua vez, entra em campo dois dias antes e enfrenta o Fluminense, no Maracanã.