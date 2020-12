O América anunciou, nesta quinta-feira (31), a saída do diretor de futebol Paulo Bracks, que está perto de ser oficializado pelo Internacional.

Contratado em 2018 para exercer a função de gerente das categorias de base do Coelho, Bracks foi promovido para o time principal em maio do ano passado, em um momento em que o Alviverde vivia momento delicado na Série B.

Desde então, o dirigente foi peça importante na recuperação do América, que por pouco não conseguiu o acesso na temporada passada, o que está muito perto de ser concretizado nesta temporada.

Além da iminente volta à Série A, Bracks ajudou a montar o elenco que conseguiu chegar pela primeira vez na história do clube à semifinal da Copa do Brasil.

Em entrevista às mídias oficiais do Coelho, o dirigente relembrou a trajetória e os feitos consquistados durante sua passagem pelo CT Lanna Drumond.

“Em maio de 2019, recebi o honroso e desafiante convite de ser o diretor de futebol profissional do clube. Naquele momento, o América era lanterna da Série B e havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Oitenta e oito jogos depois, o América alcança uma semifinal de Copa do Brasil e disputa a liderança da Série B após 31 rodadas, com o acesso para a Série A de 2021 praticamente garantido. É o melhor momento da história do clube e nele eu fecho meu ciclo, me despeço com uma sensação de dever cumprido”, afirmou Bracks.

Gratidão

Valorizado no cenário nacional, em razão do trabalho realizado em Belo Horizonte, Paulo Bracks também fez questão de demonstrar gratidão ao Coelho pela oportunidade recebida.

“Não podia deixar de agradecer a todos os funcionários do CT, todas as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar no clube. Comissão técnica, jogadores e ao presidente Salum, meu muito obrigado por tudo, e à torcida americana, porque como eu aprendi aqui, que o América é grato a quem engradece o seu pavilhão, e eu espero estar nesse hall. Para mim, o América é uma gratidão eterna. Muito obrigado!”,completou.

De acordo com o Alviverde, as funções de Paulo Bracks serão desempenhadas pelo departamento de futebol sob a tutela do Conselho de Administração do clube.