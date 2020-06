A decisão do zagueiro Junior Alonso de não permanecer no Boca Junior divide opiniões na Argentina. O atleta de 27 anos, que alegou problemas particulares para retornar ao Paraguai, país de origem, e não seguir no clube Xeneize, ganhou novo capítulo nesta terça-feira (9). De acordo com o canal TyC Sports, ele estaria apalavrado com o Atlético, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e assinaria por quatro temporadas.

Nas redes sociais, torcedores do Boca não engoliram bem a postura do zagueiro, titular absoluto da equipe da Bombonera. Alguns inclusive, já o chamam de "traidor". Nos bastidores, especula-se que os argentinos estudam até exercer o direito de compra junto ao Lille-FRA e pagar os 3 milhões de euros (R$16 milhões). A intenção, caso se confirme, será negociar diretamente com os mineiros, podendo, assim, aumentar o valor para liberar o atleta.

Porém, ao mesmo tempo que esta estratégia de Riquelme e companhia ganha força, há também aqueles que acham improvável que a diretoria o faça.

No Paraguai, o assunto também tomou conta dos noticiários esportivos neste início de semana, já que o Cerro Porteño detém 20% dos direitos do atleta.

Como de praxe, o Atlético não comenta especulações de mercado. O Hoje em Dia fez contato com Diego Serrati, agente de Alonso. Ele se limitou a responder que "não há nada fechado". Sobre a possibilidade de compra pelo Boca, disse que não existe.