O Atlético está no mercado em duas frentes. Arrancar jogadores dos outros clubes, e tentar aumentar ao máximo as ofertas e sondagens pelos próprios atletas. Na primeira, a busca é prioritário para reforçar a zaga. Nesta, o flamenguista Réver e o botafoguense Igor Rabello são os dois principais alvos. O primeiro está apalavrado com o clube mineiro, e o segundo segue na batalha para convencer o time da Estrela Solitária.

Em entrevista à Rádio Super Notícia FM, o diretor de futebol Marques foi mais liso do que nos tempos em que era o camisa 9 do Galo, driblando laterais e zagueiros. Não quis cravar nada definido no campo das negociações. Mas deixou escapar que Réver e Igor Rabello interessam ao Atlético.

"Situação bem no campo das possibilidades. de fato estamos numa nova responsabilidade no clube. E queremos tratar com cuidado cada tema. Não quero confirmar nada nem desmetir. Atlético está tentando se reforçar no campo defensivo. E o Réver, como grande jogador entra neste campo da especulação. Como outros atletas que ouvi falar, como o Igor Rabello. São atletas que nos interessam, obviamente, e vamos ver o que acontece nestes próximos dias", afirmou o dirigente.

Réver já tem o aval do Internacional para voltar ao Atlético, e o Flamengo não deverá ser empecilho para tal retorno. Ambos têm o zagueiro sob contrato até dezembro de 2019, sendo que o Colorado o mantém emprestado no Rubro-Negro. Já Igor Rabello é uma situação não tão fácil. Contrato até 2020 com o Botafogo, que detém cerca de 60% dos direitos do jogador. O Galo aumentou a última oferta por ele de 12 milhões de reais para a casa dos 17 milhões. A ajuda financeira vem do Banco BMG, velho parceiro alvinegro.

"Mais um grande jogador, não tenha dúvida disso. Jovem, 23 anos. Cobiçado por clubes brasileiros e europeus. O Atlético, assim como grande jogador, está no nosso radar, na possibilidade de uma possível ideia de reforço. Neste momento, ficamos no campo da imaginação. Respostas mais genéricas, mas o momento pede que seja assim. Importante que o torcedor entenda isso", completou Marques.