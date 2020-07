São de 96,6% as chances de Atlético e Cruzeiro não estarem juntos nas semifinais do Campeonato Mineiro. Este cálculo é do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG. E se isso se confirmar amanhã, quando será disputada a última rodada da fase classificatória do Módulo I, será quebrada uma sequência de mais de duas décadas com os rivais no G-4 do Estadual.

A última vez que Atlético e Cruzeiro ficaram de fora do G-4 do Campeonato Mineiro foi em 1997

A última vez que um dos dois ficou de fora da lista dos quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro foi em 1997, quando o Atlético foi eliminado pelo Villa Nova, nas quartas de final da competição, sendo derrotado por 3 a 1, em Nova Lima, e vencendo por 1 a 0, no Mineirão.

A partir de 1998, em 21 edições do Estadual, eles sempre estiveram no G-4 final do torneio, que é totalmente dominado por eles, pois foram dez títulos cruzeirenses, oito atleticanos, dois americanos e um do Ipatinga.

Não é considerada a edição de 2002, pois os três clubes da capital não participaram do Campeonato Mineiro. No período, jogaram a terceira e última edição da Copa Sul-Minas.

A fórmula atual de disputa do Mineiro passou a ser usada em 2004. Em 2003, a competição, conquistada pelo Cruzeiro, foi disputada no sistema de pontos corridos, mas com turno único.

Cálculos

Caldense, Atlético e Cruzeiro brigam pelas duas últimas vagas nas semifinais, pois o líder Tombense e o segundo colocado América já estão classificados. Segundo a UFMG, a Veterana tem 96,6% de chances de classificação, pois só fica fora da próxima fase se for goleada pelo Cruzeiro por pelo menos três gols de diferença, amanhã, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, e o Atlético vencer o Patrocinense, no mesmo dia, no Mineirão.

O Galo tem 77,7% de chances de classificação, pois para seguir no Estadual basta vencer o Patrocinense, no Gigante da Pampulha. A situação mais dramática é da Raposa.

Para não depender do resultado do Atlético, precisa golear a Caldense. Se vencer por um ou dois gols de diferença no Sul de Minas, só se classificará caso o rival não vença seu jogo. Por isso, as chances de classificação do Cruzeiro são de 25,7%.