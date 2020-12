Líder isolado da Série A, com sete pontos a mais que o Atlético, que ocupa a segunda colocação, o São Paulo terá o Campeonato Brasileiro como única competição até o final da temporada, em 24 de fevereiro. Nesta quarta-feira (30), o tricolor paulista foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Grêmio, com o empate por 0 a 0, no Morumbi, na capital paulista.

No confronto de ida, na semana passada, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o tricolor gaúcho tinha vencido por 1 a 0.

O São Paulo, de Fernando Diniz, líder do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil e tem agora apenas a Série A para disputar até o final da temporada

Os gremistas farão a decisão da Copa do Brasil com o Palmeiras, que passou pelo América na outra semifinal.

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (6), quando encara o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada da competição.

O Atlético teve seu confronto pela 28ª rodada, que seria contra o Santos, em 7 de janeiro, adiado para 27 de janeiro, pois o Peixe inicia, dia 6, diante do Boca Juniors, da Argentina, em Buenos Aires, a disputa de uma das semifinais da Copa Libertadores.

A volta será dia 13 de janeiro, na Vila Belmiro, em Santos. Entre os dois jogos contra o Boca Juniors, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 10, no Morumbi.