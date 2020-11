Adversário do Atlético na briga pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não aproveitou o empate por 2 a 2 do Galo com o Ceará, no Castelão, e também marcou apenas um ponto nesta 22ª rodada, ao ficar no 1 a 1 com o Vasco, no Morumbi, na capital paulista.

O time carioca saiu na frente, com um gol do centroavante argentino Cano, aos 18 minutos do primeiro tempo. Logo depois, aos 33, aproveitando falha da defesa vascaína, Luciano decretou a igualdade para o Tricolor.

Em grande fase, Luciano marcou mais uma vez para o São Paulo no empate contra o Vasco Em grande fase, Luciano marcou mais uma vez para o São Paulo no empate contra o Vasco

Na segunda etapa, o técnico Fernando Diniz jogou seu time para o ataque, com várias alterações ofensivas, mas faltou criatividade ao São Paulo, que não conseguiu furar a retranca vascaína e amargou o empate dentro de casa.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 37 pontos, e segue com dois a menos que o Galo, que lidera o Brasileirão com 39, mesma marca do Flamengo, que é superado no número de vitórias.

A vantagem do tricolor paulista é que ele tem três jogos a menos em relação aos integrantes do G-4, todos válidos ainda pelo turno. Falta o time de Fernando Diniz encarar o Goiás e o Ceará, fora de casa, e o Botafogo, no Morumbi.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO 1

Tiago Volpi; Juanfran (Tchê Tchê), Bruno Alves, Léo (Hernanes) e Reinaldo; Luan (Vitor Bueno), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Pablo); Brenner (Tréllez) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

VASCO 1

Lucão; Miranda, Jadson e Ricardo; Yago Pikachu, Marcos Júnior, Léo Gil e Henrique (Neto Borges); Vinícius (Lucas Santos), Cano e Gustavo Torres (Juninho). Técnico: Ricardo Sá Pinto

DATA: 22 de novembro de 2020

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Cano, aos 18, e Luciano, aos 33 minutos do primeiro tempo;

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

CARTÕES AMARELOS: Brenner (São Paulo); Jadson e Yago Pikachu (Vasco)