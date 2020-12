Com um gol de Luciano, aos 13 minutos do primeiro tempo, o São Paulo bateu o Sport, por 1 a 0, no Morumbi, neste domingo (6), e aumentou a diferença para o vice Atlético. Agora, o tricolor tem 47 pontos, cinco a mais que o Galo, que joga logo mais, às 18h15, pela 24ª rodada.

O alvinegro precisa vencer o Internacional para voltar a ter dois pontos a menos que o líder. Lembrando que o São Paulo ainda tem uma partida a menos.

Adversário do Galo, o Internacional também entra pressionado por um resultado positivo. O time gaúcho caiu para o oitavo lugar, com 37 pontos, e necessita de um triunfo para voltar ao G-4 ou um empate para entrar no G-6.

Ficha Técnica:

SÃO PAULO X SPORT

Data: 6 de dezembro de 2020 (domingo)

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi

Cidade: São Paulo

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Sidmar dos Santos Meurer, todos mineiros

VAR: Igor Junior Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Juanfran, Luan, Daniel Alves, Arboleda (São Paulo); Rafael Thyere, Iago Maidana, Sander, Ricardinho (Sport)

Gols: Luciano aos 13 minutos do primeiro tempo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Robert Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano (Pablo) e Brenner (Tchê Tchê)

Técnico: Fernando Diniz

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana (Thiago Neves), Rafael Thyere, Chico e Sander; Marcão Silva (Mikael), Ronaldo Henrique (Betinho), Ricardinho (Jonatan Gomez) e Lucas Mugni; Dalberto

Técnico: Jair Ventura