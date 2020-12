Os sete pontos de vantagem que o São Paulo colocou sobre o Atlético com a goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (9), no Morumbi, em partida adiada da 18ª rodada da Série A, é exatamente a somatória da “gordura” acumulada pelo Tricolor na liderança, com a diferença que separa o Galo da chamada marca do título no Brasileirão por pontos corridos.

Desde que a principal competição nacional de clubes passou a ser disputada neste sistema, em 2003, os matemáticos apontam que ganhar dois em cada três pontos disputados, um aproveitamento de 66,7%, é garantia de levantar a taça.

O São Paulo, do técnico Fernando Diniz e do atacante Luciano, abriu grande vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro com a goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo na última quarta-feira

Já são 17 as edições disputadas e isso segue mesmo como verdade. Até agora, o melhor vice-campeão foi o Santos, de Jorge Sampaoli, no ano passado, com 74 pontos e aproveitamento de 64,9%.

Na Série A 2020, usando o aproveitamento como critério de classificação, o Flamengo está à frente do Atlético, pois conquistou 60,8% dos pontos, contra 59,7% do Galo, que tem um ponto e um jogo a mais. Colado neles, aparece o Grêmio, com 57,9% e uma partida também a disputar.

Este confronto que falta para rubro-negros e gremistas é entre os dois clubes. E será apenas em 27 de janeiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O tricolor gaúcho tem hoje três pontos a menos que o Atlético.

Chances

Diante desses números, a goleada sobre o Botafogo aumentou ainda mais o favoritismo do São Paulo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo o site Probabilidades no Futebol, o time do Morumbi tem 68,2% de chances de levantar a taça. O concorrente mais próximo é o Flamengo, com 10,4%.

O Atlético aparece em terceiro neste ranking, com 7,8%, seguido de perto pelo Grêmio, que tem 7,4%.

Hoje, a projeção do aproveitamento do São Paulo para o final das 38 rodadas, dá 79 pontos. A do Flamengo, 69, e a do Atlético, 68. Isso é fruto das 17 rodadas de invencibilidade do time de Fernando Diniz, que perder pela última vez no Brasileirão em 3 de setembro, quando foi goleado pelo Atlético por 3 a 0, no Mineirão, pela 7ª rodada.

Na próxima quarta-feira (16), eles se enfrentam no Morumbi, pela 26ª rodada. Antes, o Galo encara o Athletico-PR, sábado (12), às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba. No domingo (13), o Tricolor faz o clássico paulista contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena.

A diferença entre os dois clubes na próxima quarta-feira pode ser de dez, oito, sete ou quatro pontos a favor dos são-paulinos. O atleticano torce para que seja a menor possível, mas mesmo assim, o maior rival na briga pelo título jogará pelo empate, dentro de casa.

Sem dúvida, as duas próximas rodadas decidirão a vida do Atlético, no que se refere a título, nesta Série A do Campeonato Brasileiro.