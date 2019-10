Em busca da permanência no G-4 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo deve ficar sem as duas contratações mais baladas do segundo semestre deste ano no duelo com o Atlético, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Capitão da Seleção Brasileira, o experiente Daniel Alves recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, e vai cumprir suspensão automática.

Quem também pode ficar de fora é Juanfran. Com uma contratura muscular na coxa esquerda, o espanhol, ex-jogador do Atlético de Madrid, corre contra o tempo para conseguir enfrentar o Galo.

Com as ausências dos titulares, o jovem Igor Vinícius, de 22 anos, deve assumir a lateral direita no confronto com o Atlético.

Com duas dúvidas no meio-campo, o provável São Paulo do técnico Fernando Diniz deve ter: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero; Tchê Tchê, Hernanes (Vitor Bueno), Igor Gomes e Antony (Vitor Bueno); Pato.

Na 4ª colocação, com 46 pontos, o Tricolor Paulista busca a vitória sobre o Galo para se manter no grupo dos quatro primeiros que vão se classificar diretamente para a Copa Libertadores, e tentar se aproximar do Santos, que ocupa a terceira colocação, com 51 pontos.

Já o Atlético, 12º colocado, com 35 pontos, busca o triunfo para diminuir o risco de rebaixamento, e voltar a sonhar com uma vaga na principal competição de clubes do continente.