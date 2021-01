O Atlético, apesar do jogo contra o Santos adiado para 27 de janeiro, por causa da participação do Peixe na Copa Libertadores, foi o grande vencedor da noite desta quarta-feira (6), quando foi aberta a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O líder São Paulo, que tem sete pontos a mais que o Galo, foi derrotado por 4 a 2 pelo Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Agora, o tricolor do Morumbi tem uma partida a mais que o Galo.

Lucas Claro marcou o gol de empate do Fluminense na virada sobre o Flamengo, no Maracanã Lucas Claro marcou o gol de empate do Fluminense na virada sobre o Flamengo, no Maracanã

No Maracanã, o Flamengo, que poderia tomar a vice-liderança do time de Jorge Sampaoli até com um empate, perdeu de 2 a 1, de virada, para o Fluminense, e segue com os mesmos 49 pontos do Atlético e, agora, com o mesmo número de jogos.

Entre os concorrentes mais próximos do Galo, só o Grêmio venceu. Fez 2 a 1 no Bahia, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e chegou aos 48 pontos, um a menos que a equipe mineira. Agora, os dois têm o mesmo número de jogos.

Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Atlético ficou ligado ainda na semifinal da Copa Libertadores entre Santos e Boca Juniors, da Argentina. Os dois times empataram sem gols em La Bombonera, em Buenos Aires. No próximo domingo (10), às 16h, o Peixe encara o São Paulo, no Morumbi.

A tendência é que o técnico santista Cuca escale uma equipe alternativa, pois a volta contra o Boca será na próxima quarta-feira (13), na Vila Belmiro. E a torcida atleticana será pela classificação do Santos.

Isso porque o jogo entre eles que seria nesta quinta-feira (7), foi adiado para o dia 27. Se os santistas forem finalistas da Copa Libertadores, jogará no dia 30, no Maracanã, e a tendência é de que Cuca poupe seus principais jogadores no Mineirão, diante do Galo.