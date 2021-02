O São Paulo tomou do Atlético a terceira posição da Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira (19) empatando com o Palmeiras por 1 a 1, no Morumbi. Luciano, cobrando pênalti, aos 28 minutos do segundo tempo, colocou o Tricolor na frente, mas Rony decretou a igualdade nos acréscimos, aos 47.

A partida foi adiada da 34ª rodada da competição por causa da participação palmeirense no Mundial de Clubes da Fifa como campeão da Copa Libertadores. Com o pênalti convertido, Luciano se igualou a Thiago Galhardo (Internacional), Marinho (Santos) e Claudinho (Bragantino) na artilharia do Brasileirão 2020, com 17 gols, cada.

Com o resultado o tricolor paulista chega aos 63 pontos e abre um de vantagem em relação ao Galo. Em qualquer possibilidade de empate entre eles por pontos, o Atlético levará vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

Nas duas rodadas finais, o São Paulo encara cariocas. Na próxima segunda-feira (22), vai ao Engenhão jogar contra o lanterna e rebaixado Botafogo. No dia 25, pela última rodada, recebe o Flamengo, no Morumbi.

Com o empate, as remotas chances de conquista de título pelos são-paulinos não existem mais e a briga do time é com Galo e Fluminense pelas duas vagas diretas na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO 1

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes (Toró) e Daniel Alves; Luciando (Hernanes) e Gonzalo Carneiro (Pablo). Técnico: Marcos Vizolli

PALMEIRAS 1

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula (Gustavo Scarpa) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony, Luiz Adriano e Willian (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira

DATA: 19 de fevereiro de 2020

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: Jogo adiado da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Luciano, aos 28, e Rony, aos 47 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÃO AMARELO: Tchê Tchê e Daniel Alves (São Paulo); Gustavo Gómez (Palmeiras)

A classificação da Série A