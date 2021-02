A luta pelo título do Brasileirão se encerrou, mas a briga por uma vaga no G-4 continua. Essa é a realidade do Atlético, que ficará de olho na partida desta sexta-feira (19), às 21h30, entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, em jogo adiado da 34ª rodada. Se empatar ou vencer o Verdão, o Tricolor toma o terceiro lugar do Galo.

Com os mesmos 62 pontos que o time de Sampaoli, o São Paulo aparece na quarta colocação por ter menos vitórias (18 a 17 para o Alvinegro). Na cola deles está o Fluminense, com 60, na quinta posição.

Restando duas rodadas para o fim do campeonato, o Galo só depende dele para obter uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, embora esteja vivenciando mais um período de oscilações no torneio nacional. O Atlético ainda terá pela frente o Sport, no domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, e o Palmeiras, no dia 25, às 21h30, no Mineirão.

Clássico

O São Paulo ainda tem chances de título do Brasileirão. Para alcançar a taça, precisa vencer seus três últimos duelos, incluindo o clássico desta sexta-feira, e torcer por tropeços de Inter e Flamengo. A equipe será comandada pelo interino Marcos Vizolli, uma vez que Crespo, novo treinador do time, está resolvendo questões burocráticas para se mudar da Argentina para o Brasil.

No Palmeiras, o meio-campista Gabriel Menino está fora do jogo desta sexta e pode ser ausência também nas últimas rodadas do Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Tudo por conta de uma entorse no tornozelo direito, sofrida contra o Coritiba, nessa quarta (17).

Se vencer ou empatar nesta sexta, o São Paulo ultrapassa o Atlético na tabela

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Motivo: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 19/2/2021 (sexta-feira)

Horário: 21h30

Local: Morumbi

Cidade: São Paulo (SP)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos gaúchos

VAR: Daniel Nobres Bins (RS)

Transmissão: Premiere

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes (Vitor Bueno); Luciano e Carneiro

Técnico: Marcos Vizolli

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano

Técnico: Abel Ferreira