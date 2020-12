Antes do decisivo São Paulo x Atlético da próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi, na abertura da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os dois times entram em campo no próximo final de semana. E ambos têm jogadores com dois cartões amarelos, sendo essa situação mais preocupante no Tricolor.

O time de Fernando Diniz, que não teve Daniel Alves, suspenso pelo terceiro amarelo na goleada de 4 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (9), no Morumbi, tem Juanfran, Arboleda, Reinaldo, Luan, Igor Gomes e Gabriel Sara, todos titulares, com duas advertências. Além deles, os reservas Igor Vinícius, Léo, Tchê Tchê e Vítor Bueno vivem a mesma situação.

Destaque do São Paulo de Fernando Diniz, o lateral-esquerdo Reinaldo é um dos dez pendurados do Tricolor no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena, último jogo antes de encarar o Atlético

Assim, o Tricolor terá dez jogadores que podem receber o terceiro amarelo no clássico do próximo domingo, às 18h15, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Se isso acontecer, eles estarão fora da partida contra o Atlético, no dia 16.

Na equipe de Jorge Sampaoli, que neste sábado (12) encara o Ahletico-PR, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, são cinco os pendurados, mas o único titular absoluto nesta condição é o zagueiro Réver, capitão da equipe. Além dele, Hyoran, que tem sido escalado desde o início nos últimos jogos, vive a mesma situação.

O zagueiro Igor Rabello tem dois amarelos, mas deve voltar à reserva, pois Junior Alonso retorna de suspensão pelo terceiro amarelo, assim como o atacante Savarino. Estão ainda pendurados no Galo o volante Jair, machucado, e o meia Dylan Borrero, servindo à seleção sub-20 da Colômbia.

Além da pressão pelo resultado, os dois times entram em campo na 25ª rodada preocupados com os seus pendurados, pois na próxima quarta-feira fazem um confronto decisivo no Morumbi.