O São Paulo abriu sete pontos de vantagem sobre o Atlético na liderança da Série A. O Tricolor alcançou a maior diferença de um líder em relação ao segundo colocado, nesta edição, goleando o Botafogo por , nesta quarta-feira (9), no Morumbi, em partida adiada da 18ª rodada da competição. Os gols do time paulista foram marcados por Brenner (2) e Reinaldo.

A diferença técnica entre os dois times, pois os cariocas ocupam a vice-lanterna do Brasileirão, ficou evidente em campo. E a goleada são-paulina foi construída ainda na primeira etapa.

O Botafogo foi presa fácil para o São Paulo, que fez 4 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbi, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo sete pontos em relação ao Atlético O Botafogo foi presa fácil para o São Paulo, que fez 4 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbi, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, abrindo sete pontos em relação ao Atlético

Brenner fez 1 a 0 logo aos nove minutos, e ampliou aos 26, depois de carimbar a trave de Diego Cavalieri aos 15. A expulsão do zagueiro Marcelo Benevenuto, aos 33 minutos, deixou as coisas ainda mais tranquilas para o Tricolor, que fez 3 a 0 com Reinaldo cobrando pênalti aos 47.

No segundo tempo, o São Paulo administrou sua grande vantagem, mas mesmo diminuindo a intensidade seguiu comandando as ações e chegou aos 4 a 0 com um golaço de Hernanes, já aos 44 minutos. Antes, o técnico Fernando Diniz tinha sacado vários dos seus jogadores que têm dois cartões amarelos, pensando no clássico do próximo domingo (13), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Um dia antes do clássico paulista, o Atlético encara o Athletico-PR, às 17h, na Arena da Baixada, numa das partidas que abrem a 25ª rodada da Série A.

No dia 16 de dezembro, Tricolor e Galo fazem um dos jogos mais aguardados deste Brasileirão às 21h30, no Morumbi. O confronto abre a 26ª rodada da competição e tem cara de decisão, pois envolve os dois primeiros colocados até agora.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO 4

Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara (Hernanes), Tchê Tchê (Pablo) e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO 0

Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José Welison (Luiz Otávio), Caio Alexandre e Bruno Nazário (Lecaros); Lucas Campos (Kevin), Kalou (Warley) e Pedro Raul (Matheus Babi). Técnico: Eduardo Barroca

DATA: 9 de dezembro de 2020

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: Jogo adiado da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Brenner, aos 9 e 26, e Reinaldo, aos 47 minutos do primeiro tempo; Hermanes, aos 44 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes, todos de Minas Gerais

VAR: Wagner Reway (PB)

CARTÃO VERMELHO: Marcelo Benevenuto (Botafogo)

CARTÃO AMARELO: Rafael Forster e Pedro Raul (Botafogo)