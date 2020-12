O Atlético perdeu a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro para o São Paulo. Em partida adiada da primeira rodada, o tricolor paulista goleou o lanterna Goiás por 3 a 0, nesta quinta-feira (3), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, e chegou aos 44 pontos, dois a mais que o Galo. Os gols foram de Igor Gomes, Brenner e Hernanes.

O time paulista ainda tem um jogo a menos, que será disputado na próxima quarta-feira (9), quando recebe o vice-lanterna Botafogo, às 21h30, no Morumbi. Antes, os dois clubes entram em campo no próximo domingo.

Destaque do São Paulo neste Brasileirão, o garoto Brenner marcou o segundo gol do Tricolor na goleada sobre o Goiás, nesta quarta-feira, que levou o clube à liderança da competição

Pela 24ª rodada, o São Paulo recebe o Sport, às 16h, no Morumbi. Logo depois, às 18h15, o Atlético encara o Internacional, em confronto entre integrantes do G-4, no Mineirão. O Colorado, que já foi líder, é o quarto colocado e não vence na competição há seis partidas.

Com o resultado desta quarta-feira na capital goiana, o Tricolor alcança 66,7% de aproveitamento, que é uma marca segura para a conquista do título, pois representa dois pontos por partida, em média.

O Atlético conquistou 61% dos pontos disputados no Brasileirão até agora e entrará em campo no próximo domingo já sabendo o resultado do São Paulo diante do Sport, que pode levar para cinco pontos a distância entre eles.

O confronto entre os dois clubes, pelo returno, está próximo. Será em 16 de dezembro, uma quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Este confronto abre a 26ª rodada da Série A, exatamente uma semana antes de o São Paulo iniciar, diante do Grêmio, a disputa das semifinais da Copa do Brasil.

No turno, em 3 de setembro, no encerramento da sétima rodada, o Atlético goleou por 3 a 0, em jogo marcado pela polêmica em relação ao gol do atacante Luciano, do Tricolor, quando o placar ainda era de 0 a 0.

O VAR anulou o lance, mas depois o chefe da arbitragem, Leonardo Gaciba, revelou que houve um erro na operação do equipamento pelo equipe que cuidava da arbitragem de vídeo, e que o atacante são-paulino não estava impedido.

A FICHA DO JOGO

GOIÁS 0

Tadeu; Fábio Sanches (Rafael Moura), Iago Mendonça e Heron; Ratinho (Pintado), Breno (Pedro Marinho), Ariel Cabral (Henrique Lordelo), Gustavo Blanco e Rodrigues; Fernandão e Keko. Técnico: Augusto César

SÃO PAULO 3

Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano (Hernanes) e Brenner (Pablo). Técnico: Fernando Diniz

DATA: 3 de dezembro de 2020

ESTÁDIO: Serrinha

CIDADE: Goiânia

MOTIVO: Jogo adiado da 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Igor Gomes, aos 19 minutos do primeiro tempo; Brenner, aos 3, e Hernanes, aos 37 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN)

CARTÃO AMARELO: Iago Mendonça, Rodrigues, Keko (Goiás)