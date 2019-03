A contratação do atacante Alexandre Pato, que antes era considerada "inviável" pela diretoria do São Paulo, passou a ser analisada de forma mais positiva nesta segunda-feira. A diretoria foi informada que o atacante aceita receber um salário mais baixo e próximo da realidade financeira do país.



O aceno do atacante foi fundamental para a mudança de planos. O jogador rescindiu o contrato com o Tianjin Tianhai, da China, na última semana e sua vinda não envolverá gastos com transferência. Já com redução, os vencimentos do atacante de 29 anos giram em torno de R$ 1 milhão, ou um terço do que ele recebia na China.



A questão da diretoria agora é como viabilizar a negociação. O clube vive um momento de redução de gastos e, por isso, emprestou Diego Souza (sem custos) para o Botafogo. A eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores fez com que o clube deixasse de arrecadar até R$ 30 milhões. Além disso, outros clubes estão interessados, como o Santos, por exemplo.



O principal incentivador da volta de Pato é o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Ele e Pato trabalharam juntos entre 2014 e 2015, na primeira passagem do atacante. Leco era vice-presidente e depois mandatário interino. Leco gosta do gosta do perfil do jogador e acredita que ele possa ajudar a resgatar a imagem do clube, arranhada por causa das campanhas ruins nos últimos anos.



Dentro de campo, Pato não é o jogador ideal na visão do técnico Cuca, que deverá assumir o clube a partir de 15 de abril. Mas o treinador não é totalmente contrário a sua chegada. Pediu que a diretoria evitasse grandes sacrifícios por causa de um jogador. Cuca quer prioritariamente um lateral-direito e um volante que saiba chegar à área adversária.