O São Paulo tem neste momento três vezes mais chances de ser campeão brasileiro que todos os seus principais concorrentes juntos. É isso o que mostram os números do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na noite do último sábado (26), no Maracanã, as chances de título do tricolor paulista chegaram a 75,5%. O concorrente mais próximo segue sendo o Flamengo (12,4%), apesar de ele ter perdido a vice-liderança para o Atlético (7,8%) nesta 27ª rodada.

A vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no último sábado, no Mineirão, fez o Atlético voltar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas o time de Sampaoli segue sete pontos atrás do primeiro colocado, que é o São Paulo

Isso se explica pelo fato de o rubro-negro carioca, que soma os mesmos 49 pontos do Galo, ter um jogo a menos, portanto, com um aproveitamento melhor (62,82% a 60,49%).

Também no último sábado, o Galo fez 2 a 0 no Coritiba, no Mineirão, e o Flamengo empatou por 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão.

Segundo os cálculos da UFMG, que sofrerão uma pequena mudança com o complemento da 27ª rodada neste domingo (27), apenas os gaúchos Grêmio (2%) e Internacional (1,4%) aparecem na lista de chances de título com mais de 1%.

O Palmeiras, que é sexto colocado e tem 0,80% de probabilidades de levantar a taça, abre a longa relação de clubes com menos de 1%.

Projeção

Os 69,1% de aproveitamento que o São Paulo tem neste Brasileirão até agora, projetados para as 38 rodadas, mostram que se conseguir manter o ritmo, o tricolor paulista chegará aos 79 pontos.

Desde o início dos pontos corridos, as projeções são de que marcando dois pontos por jogo, o que representa 66,7% de aproveitamento, se levanta a taça, pois representaria chegar aos 76 pontos.

As classificações desde 2003 provam isso, pois o melhor vice da história foi o Santos, de Jorge Sampaoli, que ano passado teve 64,9% de aproveitamento, chegando aos 74 pontos.

Esta é uma marca que deve garantir o título este ano. Segundo os cálculos da UFMG, quem chegar aos 74 pontos tem 96,4% de chances de levantar a taça da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020.

Com 76 pontos, que é a marca considerada segura para o título, as chances de um clube ser campeão sobem para 99,2%.

São Paulo e Atlético disputam ainda 11 jogos, 33 pontos. O Flamengo tem uma partida a mais para fazer e três pontos a mais para disputar.

Com 20 pontos nas suas últimas 11 partidas, o que representa um aproveitamento de 60,6%, abaixo do atual, que é de 69,1%, o tricolor paulista alcança os 76 pontos.

No caso do Atlético, que ocupa a vice-liderança com sete pontos a menos que o São Paulo, são necessários 27 pontos em 33 para se chegar aos 76. Isso representa 81,8% de aproveitamento. O atual do time de Sampaoli é de 60,5%.

O Flamengo também precisa de 27 pontos para chegar aos 76, mas como entra em campo 12 vezes, isso dá um aproveitamento de 75%. Hoje ele tem 62,8%.

Sem um confronto direto com o São Paulo, o Atlético precisará, mais do que nunca, de tropeços do tricolor paulista na sua caminhada final neste Brasileirão.

O QUE FALTA PARA CADA CLUBE

SÃO PAULO

Bragantino – fora

Santos – casa

Athletico-PR – fora

Internacional – casa

Coritiba – casa

Atlético-GO – fora

Palmeiras – casa

Ceará – casa

Grêmio – fora

Botafogo – fora

Flamengo – casa

ATLÉTICO

Bragantino - fora

Atlético-GO – casa

Grêmio – fora

Vasco – fora

Santos – casa

Fortaleza – casa

Goiás – fora

Fluminense – fora

Bahia – casa

Sport – fora

Palmeiras – casa

FLAMENGO

Fluminense – casa

Ceará – casa

Goiás – fora

Palmeiras – casa

Athletico-PR – fora

Grêmio – fora

Sport – fora

Vasco – casa

Bragantino – fora

Corinthians – casa

Internacional – casa

São Paulo – fora

