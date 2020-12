O empate por 2 a 2 com o Internacional, na noite deste domingo (6), no Mineirão, somado à vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Sport, pouco antes, no Morumbi, fizeram com que o tricolor paulista abrisse quatro pontos de vantagem em relação ao Atlético na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro e passasse a ter, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quase seis vezes mais chances de chegar ao título.

O resultado diante do Colorado foi tão desastroso, que o Flamengo, que no último sábado (5) fez 1 a 0 no Botafogo, no Engenhão, passou a ser o segundo time neste critério. E o Grêmio, que fez 4 a 0 no Vasco, no último domingo, em Porto Alegre, colou no Galo nas probabilidades.

Empate com o Internacional foi desastroso para o Atlético na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Empate com o Internacional foi desastroso para o Atlético na briga pelo título do Campeonato Brasileiro

O São Paulo tem agora 56,7% de chances de ser o campeão brasileiro de 2020. E pode ampliar este favoritismo, pois na próxima quarta-feira (9) paga seu último jogo atrasado recebendo o lanterna Botafogo, às 21h30, no Morumbi. Se ganhar, abre sete pontos em relação ao time de Jorge Sampaoli, com os mesmos 24 jogos.

A segunda posição na tabela de probabilidades de título é do Flamengo, com 14,1%, isso apesar de o rubro-negro ser o terceiro na classificação por pontos, com 42, um a menos que o Atlético.

O Galo tem hoje 10,6% de chances de ser o campeão da Série A, seguido pelo Grêmio, que aparece com 10,1%. Flamenguistas e gremistas também têm um jogo a menos, um confronto entre eles, que foi adiado da 23ª rodada e será disputado apenas em 27 de janeiro do ano que vem, às 19h, na Arena do Grêmio.

Este cenário transforma o jogo do próximo dia 16, quando o Atlético visita o São Paulo no Morumbi, às 21h30, abrindo a 26ª rodada, numa decisão. Antes, a equipe mineira encara o Athletico-PR, no próximo sábado, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O tricolor paulista, além do Botafogo na próxima quarta-feira, no próximo domingo (13), faz o clássico contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo.

G-4

Com quatro a mais que o quinto colocado Fluminense, a posição atleticana no G-4, grupo que garante vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem, é segura, com o time aparecendo com 87,3% de chances de classificação à fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

De toda forma, é necessária uma recuperação, pois nos últimos quatro jogos, o Atlético venceu apenas um , do vice-lanterna Botafogo, por 2 a 1, no Mineirão. Antes de perder dois pontos diante do Internacional, o Galo tinha sido derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR, em jogo adiado da sexta rodada, em 18 de novembro, no Mineirão, e dia 22/11 empatou por 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

Nas partidas diante de Athletico-PR, Ceará e Botafogo, o time de Jorge Sampaoli jogou muito desfalcado por causa do surto de Covid-19 na Cidade do Galo e também por causa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.