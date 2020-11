A vitória do São Paulo sobre o Goiás, por 2 a 1, neste sábado (7), no Morumbi, jogou o Atlético do terceiro para o quarto lugar do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chegou a 33 pontos, ultrapassando o Galo e o Fluminense, que possuem 32, cada.

Fernandão, aos 18 minutos, aproveitou um vacilo da defesa paulista e abriu o placar para o Esmeraldino. Zebra à vista? Não!

Ainda no primeiro tempo, Brenner, aos 25 minutos, empatou para o time da casa.

Na segunda etapa, o São Paulo conquistou a virada. Um minuto depois de entrar em campo, no lugar de Chico, o zagueiro Heron falhou, e Igor Gomes aproveitou para colocar o Tricolor na frente, aos 33.

Neste domingo (8), o Atlético encara o Flamengo, vice com 35 pontos, no Mineirão, às 18h15. Se ganhar, o alvinegro pode até assumir a ponta da competição. Mas necessitaria também de um triunfo do Coritiba sobre o Internacional, no Beira-Rio, em partida que começa às 16h, no mesmo dia.

Porém, caso perca para o o rubro-negro, o Galo pode até encerrar a 20ª rodada em sexto lugar. Isso se também ocorrerem triunfo ou empate do Fluminense (que recebe o Grêmio, no Maracanã, no domingo, às 20h30) e vitória do Santos (sobre o Bragantino, em Bragança, também no domingo, às 18h15).