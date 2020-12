O São Paulo, que entrou em campo para encarar o Corinthians neste domingo (13), com 61,1% de chances de ser o campeão brasileiro de 2020, viu este número baixar para 48,8% com a derrota de 1 a 0, gol do ex-atleticano Otero, na Neo Química Arena. Os dados são do site Probabilidade no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na matemática, tudo o que ultrapassa os 50%, tem mais chances de acontecer que de não se concretizar. E a derrota, numa rodada em que seus concorrentes mais próximos, que são o Atlético e Flamengo, venceram, deu uma equilibrada na briga pela taça, embora o Tricolor siga como favorito.

O ex-atleticano Otero marcou o gol da vitória do Corinthians, que fez cair para quatro pontos a distância do Atlético em relação ao líder São Paulo

Dono do segundo melhor aproveitamento do Brasileirão (62,50%), o Flamengo, antes da derrota são-paulina, tinha 15,2% de chances de título. Agora, passou para 19,2%.

No caso do Atlético, aconteceu a mesma coisa. Antes de ser presenteado pelo gol de Otero, o Galo tinha 12,9% de chances de título. Agora, este número está em 17,4%.

Isso faz do jogo da próxima quarta-feira (16), quando o São Paulo recebe o Atlético, às 21h30, no Morumbi, na abertura da 26ª rodada, um confronto ainda mais decisivo. Isso porque uma vitória atleticana devolverá o equilíbrio na briga pela taça, algo que tinha ficado de lado quando o Tricolor abriu sete pontos de vantagem na ponta.

Considerando apenas a disputa entre são-paulinos e atleticanos, o empate na partida entre eles, na capital paulista, será melhor para os donos da casa.

Mas a igualdade pode beneficiar mesmo é o Flamengo, que só joga pela 26ª rodada no próximo domingo (20), quando recebe o Bahia, que briga contra o rebaixamento, às 18h15, no Maracanã.

Libertadores

Principais concorrentes na briga pelo título, São Paulo, Atlético e Flamengo estão muito próximos da Copa Libertadores do ano que vem, pois os três têm mais de 90% de chances de classificação para a principal competição de clubes da América do Sul, segundo os cálculos da UFMG.

O tricolor paulista aparece com 99%. O Galo tem 93,5%, e o rubro-negro carioca está muito próximo, com 93,3%.