De um lado, um time jovem, por opção e necessidade. Do outro, uma equipe mais experiente, em que não há espaço para os atletas vindos da base. São Paulo e Atlético fazem hoje, às 16h, no Morumbi, um duelo de extremos ao menos em termos de escalações, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um reencontro do hoje comandante alvinegro Vágner Mancini com vários jovens que ganharam espaço no Tricolor Paulista justamente quando de sua passagem – ao longo de nove meses, alternou a função de técnico com a de auxiliar permanente.

Fernando Diniz, hoje no comando do time da casa, não conta justamente com dois de seus jogadores mais experientes. Daniel Alves, a principal contratação são-paulina da temporada, está fora por suspensão, depois de receber o terceiro amarelo. Já o espanhol Juanfran não conseguiu se recuperar de uma contratura muscular. Em busca de um futebol dinâmico como é seu habitual, o treinador aposta em nomes como o do volante Liziero, 21 anos; do meia Igor Gomes, de 20, ou do lateral direito Ígor Vinícius, 22 anos. Uma formação que transforma Alexandre Pato e Reinaldo, ambos com 30 anos, em veteranos.

Boa parte dos jogadores do São Paulo tem idade para ser filho de Leonardo Silva, o quarentão do confronto. Além dele, o time comandado por Mancini conta com três 'trintões': o atacante argentino Di Santo (30); Réver e Fábio Santos, ambos com 34. Uma média de idade que caiu com a contusão de Victor; a opção por Guga (o caçula, com 21 anos) na lateral direita; e a ausência de Elias, suspenso.

São Paulo x Atlético

Campeonato Brasileiro: 28ª rodada

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes, Vitor Bueno (Hernanes) e Antony; Alexandre Pato. Técnico: Fernando Diniz

Atlético

Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver, Zé Wellison e Nathan; Luan e Otero; Di Santo. Técnico: Vágner Mancini

Horário: 16h

Local: Morumbi

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (todos do Rio de Janeiro)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

TV: Globo, Premiere