Entre as várias homenagens a Victor, uma delas foi revelada no vestiário do Atlético para o duelo com a URT, marcado para as 18h15 deste domingo (28), no Mineirão. Os jogadores do Galo usarão camisas com o nome do goleiro nas costas.

E o ‘santo’ alvinegro vai utilizar um traje com o número 424, alusivo ao número de partidas que ele vai completar em sua despedida do clube.

Victor está no Atlético desde meados de 2012. Foi campeão da Libertadores de 2013, da Copa do Brasil de 2014, da Recopa de 2014, da Florida Cup de 2016 e do Mineiro de 2012, 2013, 2015, 2017 e 2020.