O Atlético vencia, há 20 anos, o Campeonato Mineiro de 2000, derradeira edição da competição no último século, que foi totalmente dominado pelo alvinegro, com 38 títulos em 86 torneios disputados, sendo que em dois anos (1932 e 1956) foram dois os campeões.

Numa final direta contra o Cruzeiro que foi pouco convencional, pois o jogo que garantiu o título, um empate por 1 a 1, no Mineirão, foi disputado numa noite de quinta-feira, reflexo da concorrência das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, o Galo já entrou na decisão com a hegemonia no milênio assegurada, pois o rival somava 29 taças.

Reforço alvinegro para a temporada 2000, Ramon Menezes marcou o gol do título estadual do Atlético naquele ano, numa decisão contra o Cruzeiro, do meia Jackson

De toda forma, aquele confronto tinha um significado especial para os dois lados. Isso porque era o primeiro mata-mata entre atleticanos e cruzeirenses após as quartas de final do Brasileirão de 1999, quando o Atlético levou a melhor, com duas vitórias (4 a 2 e 3 a 2), embora o favoritismo estivesse com o Cruzeiro, dono de melhor campanha na fase classificatória e que tinha um time superior.

Parcerias

Além disso, havia outro ingrediente. Os dois lados estavam reforçados por jogadores contratados graças a parcerias. A do Cruzeiro, com a Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF) chegou a ser concretizada. A do Atlético, com a CIE-Octagon/Koch Tavares, nunca saiu do papel e até hoje a questão é discutida na Justiça.

O autor do gol do título do Atlético mesmo chegou ao clube graças à parceria. O meia Ramon Menezes, depois de se destacar no Vasco, foi contratado pelo Galo para a disputa da Libertadores de 2000, competição que o clube voltava a disputar depois de 19 anos como o vice-campeão brasileiro do ano anterior.

Além dele, outros dois grandes reforços alvinegros para a temporada foram os volantes Cleison, que estava no Grêmio, e Gilberto Silva, revelação americana que iniciou a trajetória no Atlético atuando como zagueiro.

No Cruzeiro, a lista de reforços contratados com dinheiro da HMTF tinha nomes como Sorín, Oséas, Viveros, Cléber, Zé Maria e Rodrigo.

A perda do título mineiro foi a segunda decepção consecutiva para o grande time montado pelo Cruzeiro, que em 1º de março já tinha perdido a decisão da Copa Sul-Minas para o América. Mas um mês após a perda do Estadual para o Atlético, veio a recompensa, pois a Raposa faturou o tricampeonato da Copa do Brasil derrotando o São Paulo na final.

Já o Atlético, foi até as quartas de final da Libertadores daquele ano, quando foi eliminado pelo Corinthians, que já tinha sido seu carrasco na decisão do Brasileirão do ano anterior.

A FICHA DO JOGO NOS ARQUIVOS DO MINEIRÃO