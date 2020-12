Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (14), o responsável por comandar o alvinegro no próximo triênio (2021-23) falou pela primeira vez, oficialmente, como mandatário eleito. Sérgio Batista Coelho, natural de Crucilândia, no Centro-Oeste de Minas Gerais, assumirá a função em 4 de janeiro, tendo como vice o advogado José Murilo Procópio.

Questionado sobre a possível renovação de Jorge Sampaoli, Coelho rasgou elogios ao comandante argentino e disse que, se possível, usará a caneta para aumentar o vínculo que termina em dezembro de 2021.

"Gosto muito do Sampaoli. Acho que ele tem as características importantes para um profissional. É trabalhor e uma pessoa correta, além de ter a cara do Atlético. Ele é daqueles que envolvem, que vibram e luta. Ele, na minha avaliação, está entre os melhores nomes da América Latina. Nós prentendemos estar com ele até o final de 2021 e se a oportunidade de renovação for criada, eu o farei", afirma.

Leia mais:

Filantrópico e aberto ao diálogo: Sérgio Batista Coelho se apresenta como presidente do Atlético

Sobre a permanência do diretor executivo Alexandre Mattos e de outros dirigentes que fazem parte da atual administração, o responsável por comandar o alvinegro no próximo triênio (2021-23) deixou em aberto.

"Quanto ao Alexandre Mattos e a outras pessoas que ocupam cargo de chefia, estamos conversando com um por um. Estes profissionais serão firmados ou não, depois da minha posse (4 de janeiro)", acrescenta.

Confira outras pautas tratadas com Sérgio Batista Coelho nesta segunda-feira (14):

Estatuto:

Quanto ao estatuto, é preciso que façam a reforma. Ele funcionou muito bem durante os anos, mas as coisas mudam, modernizam e nós precisamos de atualizar. Isso é um ponto importantíssimo. Porém, essa função não é do presidente. O presidente participa, mas o Conselho é que faz a reforma. No que depender do presidente para que isso caminhe, tenha certeza que o farei.

Mecenas:

Primeiro, o Atlético elegeu um presidente e um vice. O presidente chama Sérgio Coelho e o vice José Murilo Procópio, ponto final. É um privilégio ter essas pessoas do lado de qualquer um de nós. Qualquer um gostaria de ter Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin ao lado para ajudar em qualquer situação. Até se quisesse tomar conta das minhas empresas, entrego para eles hoje. Vou lá só passear. Então, eles aqui no Atlético vão me ajudar sim, através de um órgão colegiado. Debateremos assuntos importantes para tomar decisões juntos. Não esqueçam que o Atlético-MG tem um presidente que chama Sérgio Coelho.

Base:

Quanto a base, nós vamos fazer um trabalho importante, iniciando, tentando, trabalhando firmemente com propósito de construir o campo sete, precisamos. A estrutura física da administração não é compatível, vamos trabalhar firme para construir um prédio para parte administrativa. Pretendemos separar a gestão que é única em duas gestões, a gestão administrativa e a gestão de campo, diretores diferentes, embora o trabalho seja correlato. E o mais importante, quero reunir com todas as pessoas que trabalham no clube, às vezes até com consultoria externa para fazermos um planejamento de como fazer captação da melhor maneira possível de atletas mais novinhos. Hoje os atletas sejam no clube com idade de 16, 17, 18 anos, e no meu entendimento eles tem que chegar é com sete, oito anos. Acho que com essas minhas ideias, com a vontade e outras que vão aparecer e no debate, vamos fazer a base do Galo a melhor do Brasil.

Título do Campeonato Brasileiro:

Atlético tem todas as condições e eu acredito muito nesse campeonato. Eu vivo isso todo dia, quando perdeu alguns pontos agora recentemente, até por influência da pandemia, não desanimei não. Vi que o Atlético tem potencial para disputar esse título de igualdade com todos os outros clubes que estão lá em cima, eu acredito. Se formos campeões agora no final de fevereiro, primeiro que esse título em questão de administração, ele pertence muito mais a quem está desligando, que foi quem fez o time e está levando até 31 de dezembro. Dividirei com eles todos os méritos. Se o Atlético-MG for campeão no final de fevereiro, será maravilhoso não só pela alegria da conquista do título, mas para que consigamos uma receita maior, com patrocínios, disputa de Libertadores e outros campeonatos que virão.