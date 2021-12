O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, revelou que o clube alvinegro encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido para que a conquista do Torneio dos Campeões de 1937 seja reconhecida como título nacional.

A informação foi dada pelo dirigente ao canal do jornalista Breno Galante, na última segunda-feira (21).

O torneio em questão reuniu os principais campeões estaduais da época. Além do Galo, vencedor do Campeonato Mineiro, disputaram a competição o Fluminense, campeão carioca, a Portuguesa, campeã paulista, o Rio Branco-ES, campeão capixaba, além do Aliança-RJ e da Liga da Marinha-RJ.

“Já fizemos um trabalho, e já apresentamos à CBF, para que ela reconheça, como reconheceu os títulos dos outros clubes. Temos muita esperança que isso possa acontecer. Mas, depende da CBF. A parte que dependia do Atlético foi feita, comprovando os jogos, as matérias que saíram na época em jornais, e tudo mais, Então, a CBF vai analisar, e estamos otimistas que isso possa vir a dar certo. Tendo a aprovação da CBF, nós vamos comemorar esse título, como os demais clubes que receberam, comemoraram também”, disse Sérgio Coelho.

Nesse campeonato, disputado em duas fases, o Atlético terminou na primeira colocação, com nove pontos, resultado de quatro vitórias, um empate e uma derrota. Vale lembrar que na época cada triunfo valia dois pontos.

Durante a disputa, o Galo venceu o Fluminense, a Portuguesa (duas vezes) e o Rio Branco-ES, foi derrotado pelo Flu e empatou o outo duelo com o time capixaba. Paulista, do Alvinegro, foi o artilheiro do torneio com oito gols. (Veja a campanha completa abaixo)

Histórico

O reconhecimento posterior dos títulos brasileiros por parte da CBF, citados pelo presidente do Atlético, ocorreram em 2010.

Na ocasião, a entidade máxima do futebol brasileiro considerou conquistas de 1959 a 1970 como títulos nacionais. Anteriormente, apenas os troféus levantados a partir de 1971 eram considerados como conquistas nacionais. O Atlético campeão em 1971, inclusive, era considerado o primeiro campeão brasileiro antes da mudança.

Com o novo critério, Bahia (1959), Palmeiras (1960, 1967 e 1969), Santos (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), Cruzeiro (1966) e Fluminense (1970) foram beneficiados.

Nesse caso, títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa foram elevados ao patamar de títulos brasileiros.

Veja a campanha do Galo no Torneio dos Campeões:

13/01/1937 - Fluminense 6 x 0 Atlético

17/01/1937 - Rio Branco-ES 1 x 1 Atlético

24/01/1937 - Atlético 5 x 0 Portuguesa

31/01/1937 - Atlético 4 x 1 Fluminense

03/02/1937 - Atlético 5 x 1 Rio Branco-ES

14/02/1937 - Portuguesa 2 x 3 Atlético

