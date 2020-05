Depois de 16 conselheiros conseguirem por meio da Justiça a anulação de suas expulsões do Conselho Deliberativo do Cruzeiro duas figuras centrais na gestão Wagner Pires de Sá tentam o mesmo caminho. O ex-dirigente Sérgio Nonato, o "Serginho do Alterosa Esporte", e Gustavo Perrella, filho do ex-presidente Zezé Perrella, buscam por meio de decisão judicial retomar suas condições de conselheiros do clube.

Serginho e Perrella buscam em processos diferentes retomarem o direito de integrarem o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. O filho de Zezé Perrella, diferentemente do que os demais conselheiros fizeram e por meio de uma ação individual, buscou à 28ª Vara Cível de Belo Horizonte. Sérgio Nonato junto de outros nove conselheiros acionaram a mesma Vara em que 16 conselheiros iniciaram os trâmites processuais para retomarem seus direitos perante o órgão fiscalizador cruzeirense, à 29ª.

Junto de Sérgio Nonato também pleiteam a anulação da decisão do presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, responsável pela expulsão sumária dos conselheiros, Edson Nego Brandão, Fernando José Souza, Fernando Ribeiro de Morais, Hudson Barbosa de Moura, Jorge Washington Ferreira, Paulo Roberto Lopes Soares, Paulo Henrique de Mello Peluso, Ronaldo de Assis Carvalho e Wilmer Zaratini Mendes, esse último ex-gerente da base na gestão de Wagner Pires de Sá e filho do ex-presidente do Conselho Deliberativo Wilmer Santa Luzia.

O Hoje em Dia teve acesso às ações de Sérgio Nonato, Gustavo Perrella e os demais conselheiros. Segundo informações apuradas pela reportagem o processo de Perrella já está "na mesa para a análise do juiz". A petição dos demais conselheiros, incluindo "Serginho", ainda aguarda encaminhamento para decisão de Primeira Instância.

Sérgio Nonato e os outros conselheiros buscam tutela de urgência na Justiça por meio do escritório Pontes Matos Sociedade de Advogados. A solicitação tem como embasamento as outras decisões favoráveis aos 16 conselheiros que já conseguiram anular de forma inicial a decisão da presidência do Cruzeiro.

Na petição dos advogados de Nonato e dos nove mais conselheiros, dentre os pedidos, o da tutela emergencial para que os conselheiros possam participar da eleiçao presidencial no clube, em 21 de maio próximo.

"A concessão da tutela de urgência, sem justificação prévia, nos termos no artigo 300, § 2º, do CPC, para que haja a imediata sustação dos efeitos dos atos decisórios ilegais prolatados pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, o Sr. José Dalai Rocha, assim como das recomendações da ilegítima e ineficaz Comissão de Ética e Disciplina, ambos os documentos que determinam a expulsão dos Requerentes, a fim de que, desde logo, eles retornem ao exercício de seus mandatos, com todas as vantagens a que fazem jus, inclusive com a plena participação no processo eleitoral do dia 21 de maio de 2020, seja na condição de elegíveis aos cargos ou de votantes, com a utilização das mesmas urnas que os demais sufragistas", diz parte da petição.

Nonato e os outros nove conselheiros pedem ainda o direito à gratuidade da Justiça, e que o réu, no caso o Cruzeiro, seja o responsável pelo pagamento das custas advocatícias apuradas em R$ 20 mil, conforme exposto no documento enviado à 29ª Vara.

Decisão

Em decisão do juiz José Cantarino na tarde desta sexta-feira ficou estabelecido que os autores da ação referida deverão apresentar o imposto de renda de cada um para que o juízo possa analisar o pedido de gratuidade da Justiça. Somente após a análise desses documentos solicitados por Cantarino é que uma decisão a respeito da liminar será despachada.

Essa exigência do juiz poderia atrasar o despacho pelo qual os conselheiros estão interessados, e isso acarretaria, por exemplo, no impedimento da participação dos autores da ação na eleição do dia 21 de maio. Mas, ao sair essa definição os advogados dos dez conselheiros logo quitaram o valor das custas: R$ 428,32.

Política

No dia 4 de maio, em contato com o Hoje em Dia, Sérgio Nonato disse que não tinha interesse mais na política do Cruzeiro. Em contato com o HD, Sérgio Nonato afirmou não fazer parte de nenhuma ala política atualmente. "Capivara não sou eu, me chamo Sérgio. E não estou ligado a nenhum candidato, nem Sérgio (Rodrigues), nem Granata. Não vou mexer com política no Cruzeiro nunca mais", disse contestando insinuação do deputado estadual Léo Portela, que disse que ele e Itair Machado ainda tinham influência na política do clube.

Gustavo Perrella

O ex-deputado estadual e filho do ex-presidente Zezé Perrella foi à 28ª Vara Cível de Belo Horizonte também na tentativa de anulação de sua expulsão do Conselho Deliberativo do Cruzeiro também por medida de tutela de urgência, como diz o processo. A ação já havia sido noticiada pelo Globoesporte e confirmada pelo Hoje em Dia.

"Seja deferida a tutela de urgência requerida, inaudita altera pars, a fim de que sejam imediatamente sustados os efeitos da decisão prolatada pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, bem como do parecer da Comissão de Ética e Disciplina que a precedeu que impuseram a perda do mandato de Conselheiro Nato do Autor no âmbito da referida agremiação, conforme fundamentado ao longo da Exordial, assegurando-se a este, desde logo, a continuidade do exercício de seus respectivos mandatos, para todos os fins de direito, até ulterior julgamento da ação", diz parte do pedido do escritório Campos e Gregório Sociedade de Advogados, responsável pela defesa de Perrella.

Gustavo Perrella também pede que o Cruzeiro, citado como réu, fique responsabilizado de pagar todas as custas processuais, que tem valor 19 vezes menor do pleiteado pelos advogados de Sérgio Nonato e os outros nove conselheiros.