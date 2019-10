A grave crise institucional, política e administrativa que o Cruzeiro atravessa ganhou mais um capítulo na tarde desta sexta-feira (4).

Em meio à iminência do afastamento da cúpula atual, o diretor-geral do clube, Sérgio Nonato, pediu demissão.

Confira a carta de Sérgio Nonato

"Tomo essa ultima atitude, na busca de contribuir com a pacificação interna do nosso clube do coração. A paz e união é fundamental para a nossa recuperação.

Nos meus mais de 40 anos vivendo dentro do Cruzeiro, sempre tive o sonho e objetivo de fazer o cabuloso ainda maior.

Abro mão do meu cargo, buscando com essa atitude, contribuir com o clima adequado aos nossos desafios. Que permita ao maior de Minas, se manter aonde ele sempre esteve, entre os maiores do mundo e na elite do futebol Brasileiro.

Destaco ao meu cargo, cabia a responsabilidade de atrair novas fontes de receita, nessa trajetória eu e minha equipe, colocamos o Cruzeiro como o clube com maior número de patrocinadores no Brasil.

Nunca participei de uma única negociação de jogador, venda,compra ou renovação de contrato. Deixo vários projetos consolidados que em breve serão colocados em prática e vão ajudar ao Cruzeiro a sair dessa crise financeira. Por fim agradeço ao presidente Wagner e espero que ele compreenda que essa atitude, é mais uma de lealdade ao presidente do Cruzeiro, a nossa torcida, aos conselheiros(todos), a funcionários, atletas e todos que amam este clube. Tenho fé em DEUS, que vamos sair dessa.