O ex-diretor geral do Cruzeiro Sérgio Nonato, o “Serginho do Alterosa Esporte”, conseguiu suspender na Justiça sua expulsão do Conselho Deliberativo do Cruzeiro.

A decisão favorável ao ex-membro da diretoria de Wagner Pires de Sá foi proferida nesta segunda-feira (18) pelo juiz José Maurício Cantarino Villela, da 29a Vara Cível de Belo Horizonte.

A informação de que Sérgio Nonato havia buscado na Justiça a suspensão de sua expulsão do Conselho Deliberativo foi adiantada pelo Hoje em Dia na última sexta-feira.

Junto do ex-dirigentes outros nove conselheiros também foram beneficiados pela decisão do juiz de Primeira Instância. São eles: Segue a liminar deferida para Edson Nego Brandão, Fernando José de Souza, Fernando Ribeiro de

Morais, Hudson Barbosa de Moura, Jorge Washington Ferreira, Paulo Roberto Lopes

Soares, Paulo Henrique de Mello Franco Peluso, Ronaldo de Assis Carvalho e Wilmer Zaratini Mendes.

No total já são 28 conselheiros, dos 30 inicialmente expulsos, que garantiram por meio de decisão liminar à reintegração ao quadro de conselheiros do clube.

Há uma decisão ainda por vir e que diz respeito ao ex-deputado estadual Gustavo Perrella, filho do ex-presidente do Cruzeiro Zezé Perrella.

Diferentemente de todos os outros conselheiros, que buscaram à 29a Vara Cível de Belo Horizonte, Perrella entrou com recurso na 28a Vara Cível da capital mineira.

O único conselheiro da lista inicial que não buscou, pelo menos por enquanto, a reversão da decisão da presidência do clube, é Jorge Turci.

Na gestão Wagner Pires de Sá, Jorge Turci trabalhou na sede campestre do clube.

Com a decisão judicial os 28 conselheiros garantem direito a voto na eleição do dia 21 de maio, próxima quinta-feira.