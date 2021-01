Com um currículo vitorioso ao longo de seus cem anos de história no futebol, além de ter colecionado vários títulos em outras modalidades, sobretudo com o Sada Cruzeiro no vôlei, a Raposa tem interesse em montar uma equipe de basquete. Pelo menos, foi o que disse o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues.

Em um vídeo publicado no perfil do Montes Claros Basketball no Instagram, o mandatário celeste ressaltou que sonha com uma parceria envolvendo o Cruzeiro e o time do Norte de Minas.

“O Cruzeiro já tem essa experiência vitoriosa junto com o time do Sada, hoje multicampeão. Vamos ver, se tudo der certo, quem sabe as coisas desenvolvem, e a gente veja o Montes Claros Cruzeiro Basketball no NBB um dia. Forte abraço e contem sempre comigo”, comentou Rodrigues.

A equipe do Montes Claros Basketball existe desde 2017 e, atualmente, é filiada à Federação Mineira de Basketball.