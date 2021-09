O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que o Cruzeiro segue devendo salários aos colaboradores.

Em entrevista ao programa 98 Esportes, nesta quinta-feira, o mandatário da Raposa lembrou que o clube recebeu a aporte de um empresário no momento da chegada de Vanderlei Luxemburgo, mas que os atrasos na quitação dos vencimentos ainda fazem parte da rotina.

“A situação dos salários é complicada, todo mundo sabe. Quando o Luxemburgo veio, a gente teve uma ajuda de um parceiro nosso, que todo mundo sabe. Não foi o suficiente para colocar tudo, 100% em dia, mas ajudou bastante. Ficou ainda algum atraso. Enfim, e continuamos com esse atraso. A gente trabalha, corre atrás, para colocar isso em dia, sempre deixando claro que é a prioridade do clube”, completou Santos Rodrigues.

Luxemburgo

Outro tema comentado pelo presidente do Cruzeiro na entrevista foi o trabalho de Vanderlei Luxemburgo à frente da equipe celeste.

Invicto desde que iniciou sua terceira passagem pela Toca da Raposa II, o treinador acumula seis empates e quatro vitórias.

Apesar de conseguir tirar e afastar a equipe estrelada da zona de rebaixamento, Luxa ainda não conseguiu fazer os azuis se aproximarem do G-4. Neste momento, a distância para o CRB, quarto colocado, é de 13 pontos.

Diante desse cenário, o treinador ganhou elogios de Sérgio Santos Rodrigues, que deixou claro que a intenção é contar com o treinador – que tem contrato até o final de 2022 – na próxima temporada.

‘O Luxemburgo está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro. Um projeto de 2022, a gente vai sentar e, obviamente, a prioridade é conversar com ele, que está fazendo um bom trabalho no clube, que é bem quisto no clube, e entender a vontade dele, mas da nossa parte, certeza. A gente gosta muito do Vanderlei, independentemente do que acontecer, a gente vai tentar conversar para construir um projeto, juntos para o ano que vem”.

