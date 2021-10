O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (26) que as renovações dos contratos do goleiro Fábio e do técnico Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada estão encaminhadas. A dupla tem vínculo com a Raposa até o final deste ano e faz parte dos planos para 2022.

A confirmação do provável acerto para a permanência dos dois profissinais foi feita pelo mandatário em entrevista ao Globo Esporte. “Estamos bem conversados e já falamos muito sobre um trabalho em conjunto no ano que vem”, disse Santos Rodrigues.

Internamente, o goleiro e o treinador são considerados peças essenciais para a temporada que vem, especialmente pela grande bagagem do futebol, em meio a um plantel repleto de jovens jogadores, que tem que lidar frequentemente com atrasos salariais.

O treinador e o goleiro fazem parte do planejamento da Raposa para 2022

Fábio

Jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 969 jogos, Fábio está em sua 17ª temporada pelo time celeste.

Principal referência do atual elenco estrelado, o goleiro revelou recentemente que tem o desejo de continuar no time azul, mas que a renovação necessitaria também da vontade da diretoria.

Aos 41 anos, o jogador conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014,2018 e 2019).

Luxemburgo

Contratado em agosto com a missão de tirar o Cruzeiro da parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, Vanderlei Luxemburgo está em sua terceira passagem pelo clube.

Na primeira delas, a mais vencedora, fez história ao conquistar a Tríplice Coroa, em 2003, ao levantar as taças do Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano.

Na volta à Raposa, em 2015, o experiente comandante, de 69 anos, não repetiu o mesmo sucesso, ficando apenas 19 jogos no cargo.

No atual ciclo, conseguiu tirar e afastar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, obtendo seis vitórias, oito empates e duas derrotas até o momento.

Luxemburgo tem o trabalho elogiado nos bastidores da Toca da Raposa II também pelo trabalho de conseguior gerir um elenco abalado pelos recorrentes atrasos salariais e por dar oportunidades a jovem jogadores formados no clube.

