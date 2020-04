Um dia após a apresentação do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro dos números do clube aos candidatos à presidência da instituição e do Conselho Deliberativo, um dos concorrentes ao cargo máximo, o advogado Sérgio Santos Rodrigues, encaminhou 18 perguntas ao grupo que considera fundamentais para o futuro comandante da Raposa.

As princiapis dúvidas de Sérgio Santos Rodrigues são em relação ao momento financeiro do Cruzeiro, que atravessa a maior crise da sua história com uma dívida perto de R$ 1 bilhão

Os questionamentos são quase todos relativos à área financeira, a mais grave neste momento de crise, que foi agravada pelo novo coronavírus.

A eleição do Cruzeiro está marcada para o dia 21 de maio. A inscrição das chapas tem como data limite o dia 11 de maio, como prevê o estatuto do clube.

Confira os questionamentos de Sérgio Santos Rodrigues:

Conforme convocação realizada e exposta na mídia, ontem realizou-se virtualmente reunião para apresentação aos candidatos à Presidência e à Presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro de dados para compreensão da realidade do Clube.



Entretanto, com a eleição que se aproxima e considerando o curto lapso temporal entre a mesma e a posse – 8 dias – alguns esclarecimentos a mais são necessários para que a situação seja melhor compreendida.



Não só em nome da transparência, mas sobretudo pelo interesse maior em buscar o melhor o Cruzeiro, é necessário que o máximo possível de informação seja passada aos candidatos para que possam elaborar com mais profundidade seu plano gestão.



Neste sentido, na condição de candidato a Presidente do Cruzeiro Esporte Clube ao lado dos Drs. Lidson Potsch Magalhães e Biaggio Teodoro Peluso, elaboramos algumas perguntas e solicitamos documentos, nos termos abaixo, já que na reunião de ontem nos foi orientado a enviar e-mail para qualquer esclarecimento adicional:



1. Qual o resultado esperado para os anos de 2020 e 2021 (considerando princípio da competência, ou seja, incluindo os custos que foram postergados para 2021)?

2. Qual a previsão detalhada de receitas e despesas para 2020, considerando a nova realidade mundial imposta pelo coronavírus? Algum patrocinador fez algum tipo de sinalização em relação a paralisação ou suspensão do contrato?

3. Qual a característica da nossa dívida bancária? Quais são os bancos credores e quais as taxas de juros? Quanto isso custa por mês para o clube? Há algum empréstimo que seja de parceiro ou instituição não bancária?

4. Qual o passivo trabalhista que as demissões realizadas em 2020 ensejaram, seja ajuizado ou não? Temos a lista dos processos já ajuizados (atletas e funcionários em geral) – exemplo: Thiago Neves, Fred, Robertinho preparador de goleiros e outros já noticiados pela imprensa - e os não ajuizados (aqueles que foram demitidos e o acerto não foi pago) com a perspectiva do valor da causa?

5. Quais são jogadores que estão ganhando o teto – salvo engano, 150 mil reais - e qual o valor acumulado – diferença entre o teto e o salário real - para 2021? Como se dará o pagamento desta diferença em 2021? Quantas parcelas e com qual reajuste?

6. Solicitamos a lista discriminada dos salários e função dos funcionários (separados por departamento) e jogadores (com contrato e prazo de vencimento deles).

7. Qual o valor que temos em aberto de comissão a ser paga a agentes? Existe estratégia para discutir a legitimidade deste valor, considerando que, como divulgado pela mídia, alguns têm origem duvidosa?

8. Qual o status da investigação da Kroll? O valor acordado com a empresa está todo quitado ou haverá alguma parcela a ser paga pelo serviço após 1/6/2020? Há prazo máximo para entrega do relatório final?

9. Qual a natureza do contrato firmado com a empresa MOORE? Qual o valor, forma de pagamento, escopo e prazo de entrega do trabalho?

10. O Núcleo Dirigente Transitório (NDT) adiantou algum recebível de 2021 (ex: patrocínio, cartão de crédito, sócio etc...)?

11. Como anda a relação com a Minas Arena? O acordo caminhou? Há algum contrato fixo com o Independência?

12. O NDT teve acesso a um diagnóstico feito pela FALCONI ou pela E&Y para o Cruzeiro em 2019? Há alguma tratativa para implementação do diagnóstico feito?

13. Existe alguma proposta de venda de atleta que foi recusada neste período? Se sim, qual e por qual valor?

14. Qual a situação do FGTS/INSS dos atletas e funcionários atualmente? Há atrasos?

15. Qual o acervo jurídico do clube? É possível ter um relatório das ações judiciais em curso bem como do detalhamento da dívida oriunda de processos da FIFA (valor, credor e data esperada de pagamento) ?

16. Quais os contratos de patrocínio vigentes? (valor, objeto e prazo de validade).

17. Há valores de direitos de TV a receber ainda em 2020?

18. Solicitamos, por fim, o envio do balancete analítico fechado do Clube para análise (comparativo com 2019).