Mineiro deixou ótima impressão nos treinos no Marrocos, em março

Confirmado. O mineiro Sérgio Sette Câmara fará sua estreia em um dos campeonatos de maior prestígio do automobilismo mundial, a Fórmula E, disputada com monopostos movidos a eletricidade. Ele foi efetivado pela equipe norte-americana Geox Dragon para substituir o neozelandês Brandon Hartley nas seis corridas que encerrarão a temporada, no Aeroporto Tempelhof, em Berlim (Alemanha).

Por uma questão de logística diante da pandemia de Covid-19, o aeródromo desativado foi escolhido para a reta final da disputa, com rodadas duplas nos dias 5/6; 8/9 e 12/13 de agosto. Em março, antes da pausa, Sette Câmara foi um dos destaques do treino para novatos organizado pela categoria no Circuito Moulay el Hassan, em Marrakech (Marrocos), com o carro da Dragon, de que era piloto de testes e reserva.

