O complicado fim de semana de Monza já é passado. Nele, uma penalização no sábado e um toque no domingo limitaram o balanço ao quinto lugar na Feature Race. O que fez com que o representante brasileiro na Fórmula 2 perdesse duas posições no campeonato, ainda que por poucos pontos.

Na penúltima etapa da temporada, em Sochi (Rússia), a ordem é recuperar terreno. De olho até mesmo na vice-liderança da classificação, atualmente com o companheiro na equipe DAMS Nicholas Latifi.

O mineiro soma 151 pontos, dois a menos que Jack Aitken (Campos); e quatro que o italiano Luca Ghiotto (Uni Virtuosi). Latifi tem 166, com 47 em disputa no traçado de rua de 5.848m. A etapa pode marcar a definição do título para o holandês Nyck de Vries (ART), que soma 225. O bom retrospecto da DAMS na pista do Parque Olímpico é um motivo a mais para otimismo.



Retrospecto

“Depois da corrida de Monza o campeonato tomou nova cara e, neste momento, as disputas se tornaram muito acirradas e com vários pilotos brigando pelos primeiros lugares. Me preparei muito nos últimos dias e acredito que teremos um fim de semana bastante positivo. Nossa equipe fez dobradinha na primeira corrida aqui ano passado, e estou confiante que teremos boas possibilidades”, comentou Sette Câmara.

A 11ª etapa da Fórmula 2 começa na sexta-feira com o treino livre, às 3h30 (de Brasília), seguida pela qualificação, às 11h. No sábado, a largada para a Feature Race, de 28 voltas, acontece às 10h45. A Sprint Race, domingo, com 21 voltas, começa às 5h20.

Leia mais sobre automobilismo e motociclismo no site Racemotor (https://www.racemotor.com.br)