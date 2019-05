Hora de retomar o ritmo previsto e um lugar nas primeiras posições do pelotão da Fórmula 2. E não há lugar melhor do que as ruas do Principado de Mônaco, com toda sua tradição e glamour.

No caso do mineiro Sérgio Sette Câmara (Dams), trata-se da ocasião de acertar as contas com uma pista que trouxe sensações opostas no ano passado.

O mineiro era o mais rápido no treino oficial e com a pole praticamente assegurada (fundamental numa pista em que é quase impossível ultrapassar), quando bateu na Curva Sainte-Devote e fraturou o punho, ficando fora da etapa. Agora, espera ter a chance de completar um fim de semana positivo do começo ao fim.

Em Mônaco, aliás, a programação começa hoje, com o treino livre e a sessão de qualificação, com os 20 carros divididos em dois grupos. E ser o mais rápido seria o presente de aniversário ideal, já que ele completa hoje 21 anos.

“Eu adoro pistas de rua e, sem dúvida, uma vitória em Mônaco é algo para ficar na memória para o resto da vida. Temos um conjunto muito bom e os resultados já mostraram isso. Quero conseguir fazer um trabalho espetacular no treino livre para encontrarmos um acerto perfeito para a tomada de tempos. Largar na frente aqui é praticamente a garantia de um excelente resultado”.

A primeira corrida, com 42 voltas, será disputada amanhã, às 6h30 (de Brasília). No sábado, a largada está prevista para as 12h15.

Leia mais sobre automobilismo no site Racemotor (https://www.racemotor.com.br)