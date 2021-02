A Série A pode ter o sexto líder diferente a partir da noite deste domingo (7) e isso diminui ainda mais as remotas chances de título do Atlético, segundo clube que mais ocupou o posto até agora. A possibilidade de alternância na ponta só existe se o Flamengo vencer o Bragantino, a partir das 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O rubro-negro carioca só saberá se seguirá na primeira posição do Campeonato Brasileiro, onde é o atual campeão, mas que ainda não liderou na edição 2020, na próxima quarta-feira (10). Isso porque dependerá de pelo menos um empate do atual líder Internacional diante do Sport, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Flamengo, de Rogério Ceni, tem a chance de virar líder do Brasileirão, pelo menos provisoriamente, neste domingo. Para isso, precisa vencer o Bragantino, em Bragança Paulista

A marca do início deste Brasileirão foi a alternância na ponta. Foram quatro líderes diferentes nas cinco primeiras rodadas, nunca ciranda que envolveu Athletico-PR, Vasco, Atlético e Internacional, o primeiro a alcançar uma sequência na ponta, vivida entre a quinta e décima rodadas.

O Galo voltou ao primeiro lugar da 11ª à 16ª, mas perdeu a posição novamente para o Colorado entre a 17ª e 20ª. Recuperou na 21ª e 22ª, mas na 23ª o São Paulo tomou a liderança e foi até a 30ª rodada, quando começou o terceiro reinado do Internacional, que agora sofre a ameaça do Flamengo.

Contas

Para o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um clube só tem chances de título neste Brasileirão superando a barreira dos 70 pontos.

Isso obriga o Atlético, que tem 60 e 12 a disputar, a vencer todos os seus jogos, sendo 72 pontos o máximo que o time de Jorge Sampaoli pode alcançar.

O que atrapalha ainda mais a vida alvinegra é o confronto direto entre Flamengo e Internacional, pela penúltima rodada, no Maracanã. Isso era apontado como fator positivo para o Galo há pouco tempo, mas diante dos fracassos da equipe de Sampaoli fora de casa, e dos resultados positivos alcançados por Internacional e Flamengo, que abriu vantagem em relação ao Atlético, este jogo do próximo dia 21 pode até antecipar a perda matemática de chances pelos atleticanos.

Se a situação atual, de o Colorado ter seis pontos a mais, e o rubro-negro carioca quatro, isso em relação ao Galo, for mantida ao final da 36ª rodada, a equipe atleticana estará fora da briga pelo título.

Isso pode acontecer até nesta 35ª rodada. Para isso, o Flamengo precisa vencer neste domingo, e na próxima quarta-feira, além de o Internacional superar o Sport, o Atlético precisa ser derrotado pelo Fluminense, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A FICHA DO JOGO

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Arthur, Raul, Ryller e Helinho; Claudinho e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Natan, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Éverton Ribeiro, João Gomes, William Arão e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 7 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 20h30

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista

MOTIVO: 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere