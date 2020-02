Membros do Conselho Gestor do Cruzeiro se reuniram na última quinta-feira no Rio de Janeiro com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol e da TV Globo. Dentre as pautas desse encontro foi discutida a possibilidade de o Cruzeiro fazer partidas do Campeonato Brasileiro da Série B aos domingos.

Tradicionalmente os jogos da Segunda Divisão no Brasil são disputados às terças, sextas e sábados. Porém, nos últimos anos houve partidas jogadas em algumas quartas, quintas e até no domingo, dia nobre no calendário do futebol local (e explorado na Série A).

"A reunião realmente foi muito boa. E fomos até supreendidos com essa possibilidade de jogos do Cruzeiro aos domingos. Quem propôs isso foi a própria emissora, o que mostra o poder do Cruzeiro na audiência", disse o presidente do Núcleo Dirigente Transitório Saulo Fróes ao Hoje em Dia.

A partir do encontro dos dirigentes cruzeirenses com membros da CBF e TV Globo, muitos torcedores do Cruzeiro indicaram nas redes sociais que jogar aos domingos seria uma novidade na Série B. Mas isso está longe de ser novidade.

Quem acha que a diretoria do Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro tentar algo novo, ou seja, barganhar um fato inédito, engana-se. Os números mostram que partidas dominicais são disputadas há alguns anos. O fato recente é que o número de confrontos nesse dia específico cresceram exponencialmente entre 2015 e 2019.

Jogos dominicais na Segundona

Em 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil, a Série B não teve nenhum jogo realizado no domingo. De lá para cá foram 26 jogos no primeiro dia da semana. Mas foi no ano passado que houve o que poderíamos chamar de "explosão de jogos" aos domingos. Foram 16 partidas em 13 rodadas diferentes, o que representa um aumento de mais de 500% se compararmos com 2018 (três jogos dominicais).

"Tivemos uma reunião muito boa com os dirigentes do Cruzeiro, fruto de uma reunião anterior, vinda deles à CBF (...) E um dos encaminhamentos seria tentar uma reunião junto à Rede Globo. E conseguimos concretizar essa reunião, conversamos tanto com o pessoal da Globo quanto da CBF, e o que eles disseram é que querem mandar os jogos aos domingos, e a CBF se comprometeu a viabilizar essa possibilidade. Há ainda questão de utilização de estádio, horários de jogos que não podem conflitar. Mas a Globo sinalizou que ela gostaria de realizar, talvez em TV aberta, a transmissão de aproximadamente dez jogos do Cruzeiro. Há sim a possibilidade de termos muitos jogos aos domingos. Não quer dizer que todos os jogos do Cruzeiro serão aos domingos, que isso vai acontecer sempre, mas houve entendimento de todas as partes para que pudessemos viabilizar isso de forma que o torcedor do Cruzeiro não fosse sobremaneira prejudicado", disse o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Adriano Aro, em entrevista ao programa 98 Esportes, na Rádio 98 FM, na manhã desta sexta-feira.

Partidas em 2019

O Hoje em Dia fez um levantamento de todos os jogos da Série B disputados aos domingos em 2019. Dessas 16 partidas a maioria (12 jogos) ocorreu no horário nobre: 16h. outras três foram realizadas pela manhã (11h) e uma as 18h30.

E quem mais jogou aos domingos na Segunda Divisão do ano passado foi o Sport, que fez cinco partidas, uma a mais do que o segundo nessa lista, o Vitória.

O América, que será adversário do Cruzeiro na sexta rodada da Série B deste ano, em 2019 fez dois jogos em domingos, como o CRB, Atlético-GO, Ponte Preta, Guarani, Coritiba, Figueirense, Bragantino e o Brasil de Pelotas.

Londrina, Criciúma, São Bento, Vila Nova e Cuiabá fizeram cada uma partida em domingos.