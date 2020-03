"Cadê Tereza, aonde anda minha Tereza?". A estrofe de uma das músicas mais famosas do cantor e compositor Jorge Ben bem que poderia ser o ritmo de fundo para o primeiro dia de "home office" do goleiro Rafael, titular de Jorge Sampaoli no Atlético.

Contratado no início do mês pelo alvinegro, o arqueiro precisou de poucos dias para ganhar a missão de defender a meta do clube que, por 17 anos, viu como maior rival. Nesta quarta-feira (18), ele treinou pesado em casa, para não perder o ritmo, e teve a companhia de uma pequena que há poucos meses entrou em sua vida.

A cadelinha Tereza, Barnese xodó da casa, fiscalizou bem de perto cada exercício do "pai" e, como quem parecesse incentivá-lo, observou e também se movimentou bastante durante a sessão. Rafael e os demais companheiros foram liberados pela diretoria devido ao risco de contaminação por coronavírus.

"Eu tenho procurado manter a minha rotina, praticando alguma atividade física em casa nos mesmos horários que seriam os treinos no CT. O Atlético nos passou por vídeo algumas orientações de treinos e vou segui-las. No tempo livre eu assisto séries, toco violão e descanso", conta Rafael ao Hoje em Dia.

"Sobre o coronavírus, tenho buscado seguir as orientações dos especialistas para preservar o que é mais importante, a vida e saúde de todos", finaliza.