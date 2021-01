Individualmente, valeu pela artilharia do time na temporada, com seis gols. Coletivamente, Sóbis não teve o que comemorar com o Cruzeiro, sem sucesso na missão de subir à Série A. Depois do último duelo da equipe nesta edição da Segunda Divisão, o atacante fez uma crítica à diretoria celeste e demonstrou preocupação para os próximos passos do clube.

“Acabou uma temporada na qual, se fosse um pouquinho mais organizada, subiríamos, com todo respeito, até tranquilos. Mas que sirva de aprendizado. Logo tem de novo. É tentar não errar e fazer as coisas bem porque neste ano vai ser mais difícil", afirmou o avante.

E mesmo com o empate sem gols com o rebaixado Paraná, nessa sexta-feira (29), na despedida do time desta Série B, enfatizou o espírito de luta dos atletas celestes.

“Acima de tudo, parabenizar os meninos que quiseram estar aqui, que jogaram e lutaram. Era melhor um resultado positivo. Mas os jogadores também jogam pelo prato de comida, pela próxima temporada, por oportunidades”, disse.

O Cruzeiro terminou em 11° lugar, com 49 pontos.